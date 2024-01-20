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ضربات أمريكية جديدة ضدّ أهداف للحوثيين

1/20/2024 7:19:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شنّت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن أمس، على ما أعلن الجيش الأمريكي، مستهدفة صاروخاً مضاداً للسفن كان ((جاهزاً للإطلاق)).

وقرابة الرابعة فجر أمس، بتوقيت عدن (01,00 بتوقيت غرينتش)، نفذت ((القوات الأمريكية غارات جوية على صاروخ حوثي مضاد للسفن كان سيستهدف خليج عدن وكان جاهزاً للإطلاق))، حسبما قالت القيادة العسكريّة الأمريكيّة للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان أمس.

وأضاف البيان ((حددت القوات الأمريكية أن الصاروخ يمثل تهديداً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وبعد ذلك ضربت الصاروخ ودمرته دفاعاً عن النفس)).

وتابع ((سيجعل هذا الإجراء المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية)). ودفعت هجمات الحوثيين الكثير من شركات الشحن البحري، من بينها ((ميرسك)) الدنماركية، إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

ويمرّ نحو 12 % من التجارة البحرية العالمية عادة عبر مضيق باب المندب المؤدّي إلى جنوب البحر الأحمر، لكنّ عدد الحاويات التي تمرّ في هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70 % منذ منتصف نوفمبر، وفق خبراء.

ودفعت هجمات الحوثيين الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي يسيّر دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة. ووجّه التحالف ضربات استهدفت الحوثيّين في اليمن للمرّة الأولى في 12 يناير، طالت رادارات وبنية تحتيّة لصواريخ ومسيّرات.

ومذّاك، نفّذت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أخرى استهدفت خصوصاً منصّات إطلاق صواريخ. وتُمثّل الضربات التي شنتها واشنطن السبت السلسلة الخامسة من الضربات الأمريكية على الحوثيين في الأسابيع الأخيرة.

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