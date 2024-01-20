الإمارات تؤكد الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز

افتتح رئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني، أعمال قمة دول حركة «عدم الانحياز» في العاصمة الأوغندية كامبالا، التي انعقدت تحت عنوان «تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك»، يومي 19 و20 يناير الجاري، بحضور رؤساء وممثلي الدول الأعضاء.

وترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات في القمة، حيث ألقى كلمة الدولة التي أشارت إلى أنه إيماناً بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، والقيم الأصيلة السامية، التي أرساها مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة الدولة التي تحث على العمل المشترك، وتكامل الجهود المبذولة، لمواجهة التحديات المتعلقة بالأزمات الإقليمية، من خلال التخفيف من حدة التوترات، وتعزيز دور الدبلوماسية، باعتبارها السبيل الأمثل لبناء الثقة وحل الخلافات.

وأضاف المرر: نؤكد في دولة الإمارات التزامنا بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة، والتعاون والتعاضد لمواجهة كافة التداعيات والأزمات التي تواجه دول حركة عدم الانحياز.

وشدد المرر على التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة، بهدف تعزيز العمل متعدد الأطراف، والتعاون لمواجهة التحديات، وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند على مبادئ القانون الدولي، وتمسكها بأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ووفق هذا الأساس، قال المرر، إن دولة الإمارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، من خلال المفاوضات الثنائية، أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

كما مضى المرر، إلى الوضع في قطاع غزة، مشدداً على أولويات دولة الإمارات في العمل على تحقيق وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين، وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع، وما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيئاً على جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية «الفارس الشهم 3»، ومساعداتها المتعددة المستمرة لإغاثة المدنيين في القطاع، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة، سعياً لوقف التصعيد، ووقف إطلاق النار، وإعادة التهدئة لحقن الدماء.

وقال المرر، إن الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، أثمرت اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرارين 2712، و2720، وذلك أثناء عضوية الدولة غير الدائمة في المجلس.

وفي ما يتعلق بالسودان، شدد المرر على أن التحرك الدبلوماسي لدولة الإمارات، كان على الدوام، ولا يزال، داعماً للجهود المبذولة للتهدئة، وضبط النفس، وخفض التصعيد، والحث على العمل، لإنهاء الصراع في السودان.

كما تطرّق المرر، خلال كلمة الإمارات أمام القمة، إلى الاستضافة الناجحة لدولة الإمارات للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، والمنجزات التي تحققت فيها، حيث تم اعتماد «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي يتضمن إعلاناً غير مسبوق، للتصدي لتداعيات التغير المناخي، وكذلك إعلان إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية، بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، فضلاً عن دعم قطاع الصحة في قارة أفريقيا بقيمة 220 مليون دولار، والعديد من الاتفاقات التي تصب في خانة تعزيز العمل المناخي ودفعه إلى الأمام.

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