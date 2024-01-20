تايوان.. من يتجاوز «الخطوط الحمراء» أولاً؟

مجموعة من «الخطوط الحمراء» تفرض نفسها على «ملف تايوان»! ومبدأ «الصين الواحدة»، الذي تتمسك به بكين، يهدد تجاوز أي منها باشتعال صراع لا تتوقف تبعاته عند حدود تايبيه، إنما تجرّ العالم بأسره إلى سيناريوهات ضبابية أكبر في كلفتها من فاتورة حروب حالية وسابقة، من بينها: الحرب في أوكرانيا.

عززت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في تايوان، وفاز فيها لاي تشينغ تي، من الحزب الديمقراطي التقدمي، مخاوف من تغيّر المعادلة ومبارحة سياسة «إبقاء الوضع على ما هو عليه» مكانها، لجهة تصعيد غير محسوب المخاطر، في ظل التوجهات الانفصالية للرئيس الجديد.

بينما بكين من جانبها تُبدي ردة فعل أقل من المتوقع في تقدير محللين، لاسيما في ضوء التوازن الذي يحمله المشهد السياسي في تايوان، مع فقدان حزب الرئيس، الأغلبية في المجلس التشريعي. كما أن الصين لا تزال قادرة على التعامل بمزيد من الحكمة لتجنب أي صدام «صفري» مع الولايات المتحدة، لن يعرف فائزاً، بل يكلف العالم بأسره ضغوطات لا حدود لها.

رغم التوترات التي شهدتها السنوات الماضية حيال ملف «تايوان»، والإجراءات التصعيدية الصينية هناك، لاسيما بعد زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي سابقاً، نانسي بيلوسي، إلى تايبيه، وما أثارته الزيارة من ارتفاع في حدة التوترات حينها، إلا أن الأطراف كافة لا تبدو على استعداد لاختبار خيار التصعيد الصعب، بما في ذلك الولايات المتحدة، المشتتة في جبهات مختلفة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، وغزة، واضطرابات الشرق الأوسط.

في ضوء تلك المعطيات، فإن تصوير اقتراب سيناريو التصعيد مقروناً بنتائج الانتخابات الحالية، قد يحمل بعض المبالغات، لكن ذلك لا يعني أنه سيناريو مستبعد، لارتباطه بشكل أساسي بمجموعة من الخطوط الحمراء -من بينها، على سبيل المثال: اتخاذ تايوان خطوات عملية للانفصال، مثل: تنظيم استفتاء د اخلي- تفجر بدورها ما يصفه محللون بـ«حرب يوم القيامة» لخطورة تداعياتها على العالم.



3 سيناريوهات رئيسة

خبير الشؤون الآسيوية، الدكتور جلال رحيم، يشير إلى خسارة حزب الرئيس التايواني، الأغلبية في المجلس التشريعي، بما سوف يشكل عقبة كبيرة له، فيما يخص تمرير سياساته، خاصة «الدفاعية»، وما يتعلق بالموازنة العسكرية، في مشهد يزاحمه فيه حزب «الكومنتانغ» الذي ربما يقترب من الصين كثيراً في الرؤية الاستراتيجية للعلاقات، بما قد يعيق الرئيس التايواني في فرض أجندته الانفصالية.







ويُحدد رحيم، في حديثه مع «البيان»، سيناريوهات ثلاثة لما بعد الانتخابات التي أسفرت عن فوز لاي تشينغ تي، الذي تصفه الصين بـ«الانفصالي العنيد».

مهادنة استراتيجية

يتعلق السيناريو الأول بمواصلة لاي تشينغ تي سياسة سابقته تساي إنغ ون في تايوان، حيث لم يكن هناك إعلان للاستقلال، وكذلك في الوقت نفسه لم يكن هنالك قبول بالأمر الواقع، فيما سيتواصل الحديث بشأن الدفاع عن «سيادة تايوان»، و«فرض الهوية التايوانية»، في ظل التحوّل الكبير في الرأي العام الداخلي، ونظرة التايوانيين لأنفسهم.

في العام 1992، كانت هناك نسبة ضعيفة لا تتجاوز 18 % من التايوانيين ممن يصفون أنفسهم بـ«التايونايين»، ارتفعت هذه النسبة في 2023، طبقاً لاستطلاعات الجامعة الوطنية «تشياو تونغ» إلى أكثر من 63 %، بما يعكس تنامي الهوية التايوانية بالداخل، والتحول الكبير في المشهد، الأمر الذي قد يشكل حافزاً للرئيس الجديد في سياق فرض أجندته الانفصالية على مستويات مختلفة، لكن ليس بالضرورة الوصول إلى حافة الهاوية.



مناوشات

أما السيناريو الثاني، فيتعلق بفرض الرئيس المنتخب، أجندته، التي تحدث عنها مرات عديدة، عندما تمسك بوصفه تايوان بدولة مستقلة ذات سيادة. وبالتالي، سيسعى -وفق ما يفترضه السيناريو الحالي- إلى المزيد من الاعتراف الدبلوماسي بتايوان، حيث إن عدداً محدوداً من الدول التي تعترف بها.

من شأن هذا السيناريو دفع الصين إلى اتخاذ إجراءات عقابية، من بينها: فرض العقوبات الاقتصادية، التي ستكون مؤثرة بشكل واسع، لاسيما مع اعتماد تايبيه في أكثر من 20 % إلى 30 % من اقتصادها على التبادل مع الصين الشعبية، التي لم تقف صامتة أمام ما تعتبره «استفزازات» من جانب تايوان.

ويفترض السيناريو أن الرئيس لاي تشينغ تي سيحافظ على «خيط رفيع» في السياسة، فهو من ناحية لن يقدم على إجراء استفتاء للانفصال، بينما سيقوم باستفزاز بكين بخطوات ورسائل معينة، بما قد يضطر البلد صاحب ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى خطوات تصعيدية، بدءاً من العقوبات، وإحكام الحصار على تايبيه، وصولاً، ربما، إلى احتلال عدة جزر قريبة من البر الصيني.



طُبول الحرب

أما السيناريو الثالث –وهو الأكثر خطورة- يتعلق بالتصعيد المتبادل، وجرّ المشهد إلى «الحرب». سيكون هذا السيناريو أكثر احتمالاً بشرط وحيد (لا يتعلق بالصين نفسها، أو بتايوان)، وهو أن يعود الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا السيناريو يسميه الصينيون بـ«سيناريو الكابوس».

«سيناريو الكابوس» هذا، يقصد به وجود شخص، تصفه الصين بـ«انفصالي عنيد» (لاي تشينغ تي)، رئيساً لتايوان، في نفس فترة وجود ترامب –الرجل الذي لا يمكن التكهّن بردات فعله-، رئيساً للولايات المتحدة، بل ربما يكون ضمن فريقه، وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، الذي ينادي بالاعتراف بتايوان (..).

أي تبعات للحرب؟

من المرجّح مع تحقق «سيناريو الكابوس»، أن يشجع لاي تشينغ تي، على اتخاذ خطوات عملية في اتجاه «الاستقلال»، والدفاع عن «سيادة تايوان» -كما يُسمها-. وهنا يحدث التدخل العسكري، الذي لن تواجه فيه الصين تايوان وحدها، إنما ستواجه بقوة عسكرية ضخمة من الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا.

ويقول رحيم، إن ذلك «ليس حباً في تايوان.. إنما لاعتبارات جيوسياسية وعسكرية، فتايوان تمثل حاملة طائرات ثابتة للولايات المتحدة في تلك المنطقة، علاوة على أن تايبيه تسيطر على نحو 70 % من سوق الرقائق الإلكترونية (نفط المستقبل)، التي تمثل مستقبل العالم، وتحدد مصير اتجاه الصين وصعودها خلال الـ50 سنة المقبلة».

في ضوء ذلك، سيكون من الصعوبة بمكان التنبؤ بمصير الحرب، ذلك أنه من غير المحتمل أن يكون هناك فائزين محتملين، فالنتيجة «ستكون كارثية على كل الأطراف»، وستكبد تلك الحرب الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 10 تريليونات دولار، وهو أكثر بكثير من كلفة جائحة «كورونا»، والحرب في أوكرانيا،.. ستكون «حرب يوم القيامة» كما يصفها الخبير في الشؤون الآسيوية.

بينما من غير المتوقع أن يتخذ الرئيس التايواني المُنتخب إجراءات مفصلية، أو خطوات استفزازية للصين، منذ توليه، في مايو المقبل وحتى نوفمبر (موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة)، حتى تتضح الرؤية بالنسبة لنتيجة الانتخابات، كما أنه سيكون منشغلاً بالأوضاع الداخلية، ومع تأكيده الانفتاح على جميع الأحزاب.

«إذا ما فاز ترامب، ستكون 2025 سنة صعبة على الصين، ومنطقة شمال شرق آسيا، ومضيق تايوان.. وبالتالي، ستكون صعبة جداً على الاقتصاد العالمي».

خطوط حمراء

تدرك جميع الأطراف خطورة «حرب يوم القيامة» التي يفترضها السيناريو الثالث، وتُمسك من جانبها بسياسة الصبر الاستراتيجي في العلاقات، دونما تخطي الخطوط الحمراء التي قد تفجر بركاناً لن يتوقف مداه التدميري عند حد مضيق تايوان، بل ستجر العالم لوضعٍ أسوأ، مُهددة بهذه الفاتورة الباهظة من الخسائر على شتى الصعد. بالتالي، يميل محللون إلى ترجيح كفة «السيناريو الأول»، المرتبط ببقاء الوضع على ما كان عليه إبّان فترة تساي إنغ ون، لجهة الإمساك بالعصا من المنتصف، دون التهور بتخطي تلك الخطوط المشتعلة.





من هونغ كونغ، يصرح الخبير المتخصص في الشؤون الصينية، أنجيلو جوليانو، لـ«البيان»: «أعتقد بأن الوضع الراهن من المرشح أن يستمر في تايوان، حيث إن فوز الحزب الديمقراطي التقدمي يعدّ فوزاً جزئياً، كونه فقد الأغلبية في «اليوان» التشريعي (الهيئة التشريعية في تايوان)، وسيتعين عليه تقديم تنازلات مع الأحزاب الأخرى».







فيما سيواصل الحزب الديمقراطي التقدمي، المدعوم من الولايات المتحدة، استفزاز الخطوط الحمراء للصين، تبعاً لجوليانو، الذي يؤكد أن «الغالبية العظمى من سكان تايوان تريد الحفاظ على الوضع الراهن»، محدداً من جانبه ثلاثة خطوط حمراء، يؤدي تجاوزها إلى اشتعال الحرب، هي: تمركّز قوات عسكرية أمريكية كبيرة في تايوان، وإعلان الاستقلال، والصواريخ النووية الأمريكية في تايوان.

بينما في الوقت الحالي، فإن الولايات المتحدة مشتتة للغاية بين الشرق الأوسط، وأوكرانيا، ولا يمكنها تحمّل تكاليف فتح جبهة قتالية ثالثة.

ويضيف المحلل المتخصص في الشؤون الصينية: «أرى خطراً أكبر مع الفلبين في الوقت الراهن، تمثّله الاحتكاكات في بحر الصين الجنوبي»، موضحاً أن السيناريوهات الثلاثة المذكورة، التي تقود إلى الحرب «لن تكون ممكنة إلا إذا كان هناك «انقلاب ناعم»، ونوع من الأحكام العرفية، لكن ليس في ظل الوضع الطبيعي».

بخلاف ذلك، يعتقد جوليانو بأن هناك الكثير من المبالغات في تصوير اقتراب سيناريو الحرب، مبيّناً أن «تايوان جزء من الصين دستورياً.. يكاد يكون من المستحيل إعلان الاستقلال، ذلك أنهم سيحتاجون إلى 3/4 من الأصوات بـ«اليوان» التشريعي، ثم إجراء استفتاء».

وكان تحليل لشبكة «بلومبيرغ»، قدّر كلفة سيناريو الحرب على الاقتصاد العالمي بحوالي 10 تريليونات دولار، ليفقد حوالي 10.3 % من الناتج، مفنداً تأثيراتها المحتملة على كل من تايوان، والصين، والولايات المتحدة، على حدة.

ومن شأن الحرب –بحسب تحليل «بلومبيرغ»- أن تضرب 40 % من الناتج المحلي لتايوان، و16.7 % من الناتج المحلي في الصين، بخلاف نحو 6.7 % انخفاضاً محتملاً في الناتج المحلي بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة مع اعتماد شركات التكنولوجيا العملاقة على سلسلة توريد الإلكترونيات الآسيوية.





سيناريو قاتم

مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، رئيس منتدى «تطوير الفكر العربي» للأبحاث، أبو بكر الديب، يقول لـ«البيان»: إن سيناريو تفاقم الصراع إلى مواجهة عسكرية هو «سيناريو قاتم للغاية»، لا تزال كل الأطراف تتجنبه حتى الآن، فالصين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ منها، وتسعى بكل الطرق الدبلوماسية، بعيداً عن الطرق العسكرية، وإن كانت تُبقي ذلك الطرح على الطاولة، لكنها تدرك مآلات هذا الخيار الصعب، ومن ثم تتعامل معه بـ«حكمة شديدة».







تُدرك بكين خطورة الدخول في صدام مباشر مع واشنطن أو غيرها. لكنها في الوقت ذاته، تتمسك بمبدأ «الصين الواحدة»، وهو مبدأ تعترف به الولايات المتحدة، والغرب، لكن أمريكا «تُبقي الملفات مفتوحة»، كسبيل للمحافظة على هيمنتها في العالم.

ويضيف الديب: «السنوات الماضية شهدت تصاعداً للتوترات الجيوسياسية، والاقتصادية، بين الصين والولايات المتحدة. لكن في الأشهر القريبة، تم التقارب بشكل نسبي في ظل اللقاءات الدبلوماسية التي جمعت مسؤولي البلدين، وكذلك القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، منوّهاً بانشغال الولايات المتحدة بملفات الشرق الأوسط (بما لا يجعل من مصلحتها فتح جبهة قتالية جديدة في مكان آخر).

ويتابع: «العالم لا يحتمل صراعاً كبيراً كهذا (..)، يهدد ذلك الصراع بفاتورة باهظة يدفعها الاقتصاد العالمي (..)، أي صراع سيحدث زلزالاً اقتصادياً شديداً حول العالم، لاسيما أنه يعني انخراط أكبر اقتصاديين في هذا الصراع، وهو أمر غير متوقع على الأقل حتى العام 2027».











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