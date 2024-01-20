مقتل 5 مستشارين عسكريين إيرانيين بضربة إسرائيلية في دمشق

شهدت الساعات الماضية تطورات تنذر بتوسيع المواجهة إلى ما هو أبعد من غزة وجوارها، حيث قُتل خمسة مستشارين في الحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية دمرت مبنى بكامله في العاصمة السورية دمشق كما قتلت إسرائيل شخصين قرب مدينة صور الجنوبية في لبنان، فيما تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم عسكريين أمريكيين لقصف في العراق.

وتفصيلاً، في حي المزة بدمشق، قُتل خمسة مستشارين في الحرس الثوري الإيراني أمس، في ضربة إسرائيلية دمرت مبنى بكامله في العاصمة السورية، وتوعدت طهران بالرد «في الزمان والمكان المناسبَين». وأسفرت الضربة عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم الإيرانيون الخمسة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن. وأعلن الحرس الثوري الإيراني ارتفاع عدد القتلى من عناصره إلى خمسة بعدما كان أفاد سابقاً عن مقتل أربعة مستشارين عسكريين في الضربة التي اتهم إسرائيل بشنها.

مسؤول ونائبه

وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية في وقت سابق بأن الضربة الإسرائيلية أودت بـ «مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه وعنصرين آخرين من الحرس».

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على الضربة، فيما أفادت تقارير عن انهيار المبنى المستهدف بالكامل. وشوهدت سيارات إطفاء وإسعاف وفرق الهلال الأحمر السوري في المكان الذي طوقته القوى الأمنية بشكل كامل.

وفي لبنان، أفادت وسائل إعلام بـ«سقوط قتلى إثر استهداف إسرائيلي لسيارة جنوبي لبنان».

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن غارة إسرائيلية على طريق البازورية أدت إلى مقتل شخصين لم تعرف هويتهما بسبب تفحم الجثث. وأعلن «حزب الله»، في وقت سابق من أمس، استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية. وقال في بيان، إن مقاتليه استهدفوا، صباح أمس، تجمعين ‌‏لجنود إسرائيليين في محيط قلعة هونين، ومحيط موقع الضهيرة، و«أوقعوا فيهما إصابات مؤكدة».

وفي العراق، أفادت وسائل إعلام نقلاً عن مصدر أمني عراقي أن قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غربي العراق تعرضت لقصف صاروخي. وبحسب وكالة «شفق» العراقية، نقلاً عن المصدر، فإن خمسة صواريخ سقطت قرب القاعدة، وأشارت إلى أن الصواريخ، بحسب المعلومات المتوفرة، أطلقت من منطقة البغدادي في الأنبار، فيما نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» أن القاعدة تعرضت لأكثر من 20 صاروخاً معتبراً بأنه الهجوم الأكبر منذ بدء التوتر بالمنطقة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في الجيش العراقي، بإسقاط طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل الدولي، قائلاً لوكالة «سبوتنيك» الروسية إن «طائرة مسيّرة مفخخة كانت تستهدف مطار أربيل تم إسقاطها قبل الوصول إلى المطار».

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