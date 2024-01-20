سجال علني نادر بين نتانياهو وبايدن حول «الدولة الفلسطينية»

في مشهد نادر، أصبح السجال بين إسرائيل والإدارة الأمريكية علنياً، ووصل مرحلة تكذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رواية أمريكية عما جرى في مكالمة هاتفية مع الرئيس جو بايدن، في حين يستمر القتال والقصف على قطاع غزة لليوم السادس بعد المئة.

فقد نفى نتانياهو أنه أبلغ بايدن بأنه لا يستبعد إقامة دولة فلسطينية.

وفي بيان نادر نشره، أمس، قال مكتب نتانياهو: إنه في محادثته الليلة (قبل) الماضية مع بايدن، كرر موقفه الثابت لسنوات، والذي عبر عنه أيضاً في مؤتمر صحافي في اليوم السابق: «بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل أن تظل تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة لضمان ألا يشكل بعد الآن تهديداً لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية».

جاء ذلك بعدما ذكرت شبكة سي إن إن نقلاً عن مصدر مطلع على محادثات هاتفية جرت أول من أمس بين نتانياهو وبايدن. وقال البيت الأبيض إن مكالمة بايدن مع نتانياهو كانت الأولى منذ شهر تقريباً.

تعليقات

وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على التوضيح الذي نشره مكتب نتانياهو بالقول على منصة «إكس»: كوزير للخارجية وكرئيس للوزراء، كانت لدي جدالات كثيرة، بعضها صعب، مع الأمريكيين، لكني لم أتحدث عنها مطلقاً في المؤتمرات الصحافية وأمام الكاميرات». وتابع: «العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة جداً بحيث لا يمكن تحويلها إلى خلافات عامة هدفها الوحيد هو تحقيق مكاسب سياسية». وختم لابيد بقوله: «القيام بذلك في زمن الحرب، عندما تقف الولايات المتحدة إلى جانبنا، هو انعدام للمسؤولية».

قصف ومنشورات

في غضون ذلك، استمر القصف على قطاع غزة والقتال داخله شمالاً ووسطاً وجنوباً في اليوم السادس بعد المئة. وقال سكان إن إسرائيل قصفت أهدافاً في أنحاء القطاع بينما أسقطت طائراتها منشورات على منطقة رفح جنوب القطاع تحث الفلسطينيين النازحين هناك على المساعدة في تحديد أماكن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وذكر سكان ومسلحون أن مقاتلين فلسطينيين تصدوا لدبابات تحاول التقدم مجدداً إلى الضواحي الشرقية لمنطقة جباليا في شمال غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت مجموعات من المسلحين حاولت زرع متفجرات قرب القوات وإطلاق صواريخ على دبابات في شمال غزة، وأضاف أنه قصف أهدافاً في أنحاء القطاع.

عمليات واسعة

وفي خانيونس بجنوب غزة، حيث تقول إسرائيل إنها وسعت عملياتها ضد حماس، قال شهود إن الدبابات قصفت مناطق في محيط مستشفى ناصر خلال الليل.

ويعتبر مستشفى ناصر الآن أكبر مستشفى لا يزال يعمل في غزة. وتقول إسرائيل إن مقاتلي حماس يعملون من داخل المستشفيات وما حولها، بما في ذلك مستشفى ناصر، وهو ما تنفيه حماس والطواقم الطبية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه داهم مجمعاً عسكرياً في خان يونس وحيَّد قاذفات صواريخ جاهزة للاستخدام وعثر على متفجرات مخبأة تحت الأرض بينما استهدفت طائرة مسلّحيْن هناك.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 165 شخصاً وإصابة 280 آخرين خلال الساعات الأخيرة، في واحد من أكبر أعداد القتلى في يوم واحد في 2024.

وفي رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني، أسقطت إسرائيل منشورات بها صور 33 محتجزاً وأسماؤهم باللغة العربية، وحثت النازحين على الاتصال بها. وجاء في المنشورات «تريد العودة إلى المنزل؟ يرجى الإبلاغ إذا شخصت أحداً منهم».

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