4 وسائل للتسجيل في برنامج «أعراس دبي».. ولا شروط للأعمار

أكدت ناعمة الشامسي رئيس قسم الأسرة والشباب في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن برنامج ((أعراس دبي))، لا يشترط أعماراً محددة للتسجيل فيها، ودعت المقبلين على الزواج إلى سرعة التسجيل في البرنامج والاستفادة منه، من خلال 4 وسائل: تطبيق دبي الآن، وموقع إماراتي، والموقع الإلكتروني لهيئة تنمية المجتمع، والاتصال بالرقم المجاني للهيئة ((8002121)).

ترابط أسري

وأشارت إلى أن البرنامج يخدم أيضاً المطلقين والأرامل من المواطنين والمواطنات، للحصول على فرصة زواج ثانية، لاستئناف حياتهم بشكل طبيعي، كما يستهدف مساعدة شريحة أكبر من الشباب والشابات على الزواج في سن مبكرة، بما يسهم في زيادة أفراد الأسر الإماراتية في المجتمع، ويخدم خطط التنمية المستدامة لإمارة دبي، ويعزز التلاحم المجتمعي.

وأوضحت أن البرنامج يعزز دور الهيئة الرامي إلى ترسيخ التلاحم والترابط الأسري، ويأتي في إطار إحياء قيم الموروث الإماراتي، مشيرة إلى أن البرنامج يتكفل بـ ((حفل الزفاف النسائي))، بكافة تفاصيله المرتبطة بهذا الحدث المهم في حياة العروس، بمواصفات ومعايير تتلاءم مع تطلعاتها، وذلك بشكل فردي لكل عروس.

وأضافت رئيس قسم الأسرة والشباب في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن برنامج ((أعراس دبي))، يقدم حزمة من المحفزات التي تساعد على خفض تكاليف الزواج، حيث يوفر خدمات التخطيط للزواج، وإقامة حفلات الزفاف في القاعات العصرية والمجهزة بشكل كامل في عدد من المناطق بدبي، وهي: البرشاء والليسيلي وحتا، وقريباً قاعة الطوار، إضافة إلى تقديم برامج توعوية واستشارات أسرية إلى حديثي الزواج والشباب حول التخطيط للزواج وإدارة الأسرة والشؤون المالية.

تماسك واستقرار

ولفتت الشامسي إلى أن البرنامج يعزز التماسك والتعاضد، ويرسخ مفاهيم التكاتف المجتمعي، الذي يعتبر أسلوب حياة في الإمارات، ويخفف الأعباء المالية عن الأسر، وعن كاهل العروسين، بما يشجعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، من خلال توفير حلول للتحديات التي تواجه المقبلين على الزواج، ويحفزهم على تحقيق تطلعاتهم في بناء أسر متماسكة، وذلك بهدف تعزيز التماسك والاستقرار الأسري.

وقالت إن برنامج ((أعراس دبي))، الذي يستهدف المواطنين المقبلين على الزواج في إمارة دبي، يتم بمتابعة من اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، بما يحقق أفضل جودة لحياة الأسر الإماراتية، ويضمن استقرارها، ويوفر الحياة الكريمة لهم، والتركيز على زيادة أفراد الأسر الإماراتية في المجتمع.

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