وزارة الطاقة والبنية التحتية تطرح 7 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني

طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 7 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد من المشروعات المتنوعة ومن بينها إنشاء محطات لضخ المياه وتصريف مياه الأمطار وتأهيل عيادات بيطرية.

وتفصيلاً تشمل المناقصات إنشاء محطة ضخ مياه الأمطار وأنابيب الضخ لشارع السلام في إمارة عجمان، وكذلك إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار ومحطة ضخ للطرق في منطقة الصفيا في إمارة عجمان، إضافة إلى إنشاء محطة صرف مياه الأمطار لمنطقة النعيمية في إمارة عجمان.

فتح المظاريف

وحددت الوزارة 7 فبراير المقبل موعد فتح المظاريف للمناقصات المشار إليها، كما طرحت الوزارة مناقصات لإضافات لمبنى قائم وحددت 21 فبراير المقبل موعداً لفتح مظاريف المناقصات التي تتضمن تأهيل العيادات البيطرية في المنيعي بإمارة رأس الخيمة، والعيادات البيطرية في شمل في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى تأهيل العيادات البيطرية في كلباء بإمارة الشارقة، وتأهيل العيادات البيطرية في دبا الفجيرة في إمارة الفجيرة.

مؤشرات الاستدامة

وفي سياق متصل تحرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على تعزيز جهودها وسعيها الحثيث نحو استدامة مختلف قطاعاتها ومشروعاتها المتنوعة بدعم مؤشرات الاستدامة في تلك القطاعات، ومن بينها إطلاق ((أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية))، التي بدورها تسهم في رفع كفاءة الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، ومواءمة الأصول لمعايير كفاءة الطاقة وكفاءة استهلاك المياه، واستخدام مواد بناء مستدامة، فضلاً عن إدارة النفايات وتقليل التأثير السلبي للمشاريع في البيئة والمناخ. يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك بنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً واستدامة على مستوى العالم، وتعمل على ضمان تحقيق تنمية مستدامة.

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