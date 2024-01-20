سلطان بن أحمد: جامعة الشارقة تسبق آلاف الجامعات لتكون بين الأفضل عالمياً

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن ما وصلت إليه الجامعة من مكانة مرموقة عالمياً ومسيرة ناجحة في العلم والمعرفة يرجع الفضل فيه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة الذي جعل الحلم في جامعة الشارقة واقعاً فعلياً لتكون واحدة من مؤسسات التعليم العالي الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك، خلال كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس، في حفل تخريج طالبات كليات الشريعة والآداب والاتصال والقانون والفنون الجميلة بجامعة الشارقة لفصل الخريف 2023-2024، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وقال سموه متناولاً مسيرة جامعة الشارقة وتطورها الكبير وتبوئها مكانة عالية وسط نظيراتها في العالم: نحلم جميعنا ونتمنى أن يكون الحلم واقعاً ولكن ما الذي يحولُ بين الأحلام وتحقيقها؟ صاحب السمو حاكم الشارقة كان يرى بعيني خياله هذا الصرح العلمي الكبير حتى أصبح واقعاً.. واليوم نشهد جميعاً جامعة الشارقة تسبق الآلاف من الجامعات لتكون بين الجامعات الأفضل على مستوى العالم.

واستعرض سموه ما وصلت إليه جامعة الشارقة من تصنيفات مرموقة. ووجه سمو رئيس جامعة الشارقة رسالةً إلى الخريجات داعياً إياهن للسعي إلى تحقيق ما يطمحن إليه من أحلام كبيرة بالعمل والجهد، قائلاً: لو لم ترتبط أحلامنا بالواقع لظلت فكرة تأسيس جامعة الشارقة تحلق في سماء الأماني والأمنيات، وكذلك هي أحلامكن لتكن بقدر الطموحات والعزيمة والقدرات تتجسد واقعاً يلبي الأمنيات.

واختتم سموه كلمته بتهنئة الخريجات على النجاح والتخرج، متمنياً سموه لهن التوفيق والسداد.

وكان حفل التخريج قد استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تفضل سموه بتشريف حفل التخريج وتكريم الخريجات.

وعقب حفل التخريج صافح سمو رئيس جامعة الشارقة نواب مدير جامعة الشارقة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية، شاكراً لهم جهودهم وحرصهم على تأهيل الطلبة والطالبات. كما تفضل سموه بتكريم الطالبات المتفوقات الحاصلات على معدل 4 من 4 وقدم لهن هدايا تذكارية بمناسبة التفوق والتقط معهن الصور التذكارية.

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