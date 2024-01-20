خالد معين الحوسني: 45 % نسبة تحويل النفايات في عجمان إلى طاقة بحلول 2025

أكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في بلدية عجمان، أن الكفاءات المؤهلة في الدائرة أعدت خططاً شاملة ومتكاملة لتطبيق مشاريع حيوية يلمس أثرها الجميع، أبرزها الوصول إلى نسبة 45 % في تحويل النفايات إلى طاقة بحلول العام 2025، إضافة إلى مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، بالتعاون مع شركة عجمان للصرف الصحي، حيث يتم معالجة حوالي 99.9 % من مياه الصرف الصحي، وفقاً للمعايير البيئية المعتمدة.

وتفصيلاً، قال المهندس خالد معين الحوسني لـ((البيان)): إن الدائرة أعلنت عن تنفيذ جملة من المشاريع الرامية لضمان الاستدامة، في إطار مساهمتها الفعالة وفق توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، منذ سنوات عدة، في تحقيق الأهداف الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالاستدامة، منها مشروع معالجة النفايات، فتم تحقيق نسبة معالجة فيها تصل إلى 22 %، ولقد أسهم مشروع تحويل النفايات إلى طاقة عن طريق نفايات الحمأة في تقليل 30 % من النفايات، بالإضافة إلى تأثير كبير في تقليل الانبعاثات والروائح الكريهة من الحمأة، وبحلول العام 2025، سترتفع نسبة إعادة المعالجة بنسبة 45 %.

مختبر ذكي

وأضاف أن مشروع مراقبة وقياس جودة الهواء في إمارة عجمان يعمل بشكل دائم، من خلال شبكة محطات قياس ورصد جودة الهواء التي تغطي الإمارة، حيث تم تحقيق نسبة 93 % من الأيام الخضراء من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة في التقليل من التلوث، كما عملت الدائرة على دمج المختبر الذكي ضمن شبكة قياس ومراقبة جودة الهواء ومختبر الذكاء الاصطناعي البيئي لتعزيز جودة الهواء من حيث مراقبة وقياس تركيز ملوثات الهواء الذي يكشف عدداً من القياسات في الوقت الحقيقي، ما يؤدي إلى تقليل التكلفة وزيادة التغطية وتوفير مستويات أعلى بكثير من المرونة مقارنة بالحلول التقليدية الثابتة.

وتابع الحوسني: نفذنا مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، بالتعاون مع شركة عجمان للصرف الصحي، حيث يتم معالجة حوالي 99.9 % من مياه الصرف الصحي، وفقاً للمعايير البيئية المعتمدة، كما قدرت كمية المياه العادمة المعالجة في العام 2022 بحوالي 14,525,064 لتراً، وتبذل الجهود لدعم الاستدامة، حيث تعمل الدائرة على إعادة استخدام المياه المعالجة، فوصلنا إلى نسبة 32 %، وهدفنا الوصول إلى 100 %.

رقعة خضراء

وحول أبرز مشاريع التشجير التي تنفذها الدائرة والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، قال الحوسني: زيادة المساحات الخضراء، والحفاظ على الأشجار العريقة، هو أهم أهدافنا، حيث تعمل الدائرة على تنفيذ مشروع تشجير وإعادة تأهيل أشجار القرم في عجمان، وزراعة 317 ألف شجرة منجروف، واستعادة وتأهيل وظيفة الموائل الطبيعية وتقديم دراسة بيئية تفصيلية لموقع الزراعة، وإعادة زراعة أشجار المانغروف والمستنقعات المالحة واستعادة دورة المد والجزر الطبيعية وترسبات المغذيات، وتوفير برنامج تعليمي وبحثي ورصدي أثناء تنفيذ المشروع وبعد الانتهاء، بالإضافة لرفع مستوى الوعي حول النباتات والحيوانات المحلية والتحديات البيئية الأخرى في طور الحصول على شهادة الحياد المناخي.

وأكد أنه انطلاقاً من توجهات القيادة، بتحديد العام 2023 عاماً للاستدامة في الدولة، أطلقت الدائرة مسار عجمان للحياد الكربوني خلال مشاركتها في مؤتمر (كوب 28)، ويهدف المسار إلى ريادة الإمارة في تخفيض الانبعاثات والوصول للحياد الكربوني، والمشروع بما يتميز به من أفكار يعد المشروع الأول على مستوى المنطقة.

خطط متنوعة

وأضاف: ((تسعى الدائرة من خلال تبني المبادرة في المرحلة الأولى للمنشآت الصناعية، إلى العمل على خطط قصيرة المدى وخطط طويلة المدى للتقليل من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة المختلفة للمنشآت، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستشمل المبادرة في المرحلة الثانية المؤسسات التجارية والحكومية للوصول إلى الحياد الكربوني 2050، حيث تتبنى المبادرة عدة ممارسات خضراء سيتم تطبيقها لضمان تحقيق المستهدفات، وذلك من خلال تعزيز استخدام الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى فرز النفايات من المصدر وإعادة تدويرها وفرزها، كما سيتم العمل على استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، والتغير في نظام الإنتاج والاعتماد على عمليات التدوير للنفايات)).

وتابع: ((تشمل المبادرة العلامة البيئية والتي ستسهم في منح المؤسسات الصناعية امتيازات تجارية وبيئية تسهم في تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز مبدأ الاقتصاد الأخضر، ويتضمن المشروع عدة مراحل تبدأ بعملية تقييم للمنشأة الصناعية من خلال عمليات حصر وحساب للبصمة الكربونية للمنشأة الصناعية ثم البدء بتحديد الإجراءات التي يجب اتبعاها بغرض التقليل من البصمة الكربونية للمنشأة كخطوة أولية)).

وأوضح أنه سيبدأ العمل في التنفيذ خلال العام الجاري، ضمن خطة واضحة يتم العمل من خلالها على التعريف بالمبادرة وآليات إنجازها وخطوات وأدلة الحصول على العلامة.

الحياد المناخي

ولفت إلى أن الدائرة تسير أعمالها ومشاريعها وفق المبادرات العالمية والمحلية، وعليه سجلت الدائرة الانبعاثات الكربونية المنبعثة من مبانيها، بالإضافة إلى أنشطتها، كما تم إدراج المبادرات البيئية المتعلقة بإدارة النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأضاف: تعمل الدائرة للمساهمة في تحقيق اتجاه دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني في العام 2050، واستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة، وعليه أطلقت الدائرة مبادرة تركيب الألواح الشمسية لمحطات الوقود في الإمارة، ما يسهم في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بعيداً عن المصادر التقليدية غير الآمنة بيئياً، ويقلل من الانبعاثات الكربونية، ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50 % سنوياً، حيث تقدر كمية الانبعاثات التي سيتم توفيرها بحوالي 3820 طناً من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

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