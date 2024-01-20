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نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والخييلي

1/20/2024 7:19:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد البريك العامري، بمناسبة زفاف نجليه ((عبدالله)) إلى كريمة راشد البريك العامري، و((راشد)) إلى كريمة مبارك صقر الخييلي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح زاخر في منطقة العين، عدد من شيوخ القبائل وكبار المسؤولين، وجمع من المدعوين، وحشد من الأهل والأصدقاء.

وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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