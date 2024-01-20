الشعبة البرلمانية تشارك باجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي في القاهرة

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة التي عقدت أمس في القاهرة بجمهورية مصر العربية، تحضيراً للجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

‏وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية في عضويتها كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان نائبة رئيس المجموعة، عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وماجد محمد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

مستجدات

وقال محمد اليماحي، إنه تم خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية استعراض التطورات السياسية والأمنية الراهنة في الوطن العربي، وأبرز المستجدات والتطورات في عدد من الدول العربية، كما استعرضت مذكرة إعداد رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به البرلمان العربي لمجابهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

كما شارك اليماحي في اجتماع لجنة فلسطين التي استعرضت القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.

من جهتها قالت ناعمة الشرهان: إن لجنة الشؤون الاجتماعية، ناقشت تقرير الحالة الاجتماعية للوطن العربي، الذي يتضمن التطورات الاجتماعية والثقافية في الدول العربية، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية في المجتمعات العربية، كما بحثت اللجنة تفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا، والمستجدات الخاصة بعقد ندوة ((حماية القيم المجتمعية في العالم العربي))، وناقشت أيضاً إعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي.

بنود

من جانبه قال محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون المالية استعرضت البنود الخاصة بالجوانب الاقتصادية للبرلمان العربي، ومن أبرزها مشروع موازنة البرلمان العربي للعام الحالي 2024، وعرض مسودة قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي ((فقد وهدر الطعام))، وأكد على أهمية هذا القانون في ظل ما يعانيه العالم ككل من أزمة في الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيراً أن اللجنة اطلعت أيضاً على مقترح إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، تختص بحل النزاعات التجارية والاقتصادية.

بدوره قال ماجد المزروعي إن لجنة الشؤون التشريعية، استعرضت خطة عملها للعام الجاري، ومحاور تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2023، الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت حقوق الإنسان في الدول العربية، ومبادرات وجهود البرلمان العربي لتعزيز جهود في هذا الملف، كما ناقشت اللجنة مسودة رؤية برلمانية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في الوطن العربي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز