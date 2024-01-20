تقارير الأداء المدرسي.. خارطة طريق إرشادية لأولياء الأمور

أفاد تربويون لـ((البيان)) أن نتائج الرقابة المدرسية وما ينجم عنها من تقارير الأداء المدرسي تشكل بوصلة للمدارس ذات الجودة العالية تمكن أولياء الأمور من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تعليم أبنائهم، مؤكدين أن عمليات التقييم هدفها الارتقاء بمخرجات المؤسسات التعليمية.



واتفقوا على أن الهدف من تقييم الجهات والهيئات التعليمية لأداء المدارس هو تقديم تقرير موضوعي وتصور مفصل حول مستوى جودة التعليم الذي يقدم في المدارس، وهو ما يشكل خارطة طريق تمكن ولي الأمر من اتخاذ ما يناسبه من قرارات تتعلق بالمدارس التي يتعلم بها أبناؤهم. وأفادوا بأن الشفافية في إعلان التقييمات كان لها دور فاعل ومؤثر في بناء القرارات ومساعدة الأسر في اختيار المؤسسات التعليمية المطلوبة.



ووصف عدد من أولياء الأمور الرقابة المدرسية بأنها أداة مهمة لتمكين الأهل من اتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة بشأن تعليم أبنائهم وتحقيق أهدافهم التعليمية، حيث توجه نتائج الرقابة وتصنيف المدارس ((ضعيف - مقبول – جيد - جيد جداً - متميز)) الأهل لاتخاذ قراراتهم المتعلقة بتعليم أبنائهم.



جميع المعلومات



وقالت فاطمة إبراهيم بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن الهيئة بادرت لأول مرة خلال العام الدراسي الماضي بنشر تقارير فردية مختصرة مصممة خصيصاً لأولياء الأمور تتضمن جميع المعلومات التي يحتاجونها عن واقع جودة التعليم في مدارس أبنائهم، وذلك بعد فترة قصيرة جداً من انتهاء عمليات ضمان الجودة في كل مدرسة، لإتاحة وقت كافٍ لهم لاتخاذ قرارات مدروسة ومناسبة بشأن اختيار الأفضل لأطفالهم.



وتابعت: ((تقدم هذه التقارير معلومات شاملة وموثوقة تتيح لولي الأمر بناء صورة واضحة عن جودة التعليم في مدرسة أبنائه بدءاً من جودة عمليات التعليم والتعلم وانتهاءً بجودة حياة أبنائهم في المدرسة)).



برنامج إتقان



وتحدث زياد شتات (مدير إدارة التحسين المستمر في هيئة الشارقة للتعليم الخاص) عن برنامج ((مراجعة جودة أداء المدارس)) في الشارقة ((إتقان))، موضحاً أن الهدف الأساسي للبرنامج يتمثل في الارتقاء بمخرجات المؤسسات التعليمية لكون البرنامج أداة تطويرية مهمة تتبناها الهيئة وتستعين بها لتحسين أداء المدارس الخاصة والذي ينعكس بشكل مباشر على الطلبة وذويهم.



وأوضح أن برنامج ((إتقان)) غايته مراجعة جودة وفاعلية أداء المدارس الخاصة في إمارة الشارقة.وقال إن البرنامج يعمل وفق منظومة مؤلفة من ستة معايير وسبعة عشر مؤشراً للأداء، ووفق هذه المعايير تتم عملية التقييم بدءاً من معيار جودة إنجازات الطلبة ومعيار جودة التطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار، ومعيار جودة عمليات التدريس والتقييم، معيار جودة المنهاج التعليمي، ومعيار جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم، معيار جودة قيادة المدرسة وإدارتها.



نظرة محايدة



من جانبه قال نافيد إقبال (مدير مدرسة جيمس متروبول- موتور سيتي): توفر عمليات الرقابة السنوية، رأياً ونظرة خارجية ومحايدة حول التحسينات التي تتم داخل المدرسة وتأثيرها على العملية التربوية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح الفرصة أمام المسؤولين في المدارس للتحقق والتأكد من مدى فعالية الاتجاه والأسلوب الذي يختارونه للقيام بالتغييرات داخل المدرسة بشكل استراتيجي.



تقييم عالي الجودة



واعتبر الدكتور ماهر حطاب (مدير المدرسة الأهلية الخيرية في عجمان) أن إحدى مميزات التعليم في الدولة وجود نظام تقييم عالي الجودة وفق معايير صارمة تضاهي المعايير العالمية، حيث تتولى وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية بمختلف إمارات الدولة الإشراف على عمليات التقييم داخل المدارس وفق معايير موحدة لجميع المدارس.



وأكد هاري ألين، (مساعد مدير المرحلة الثانوية، بمدرسة جيمس الدولية) أن عمليات التقييم التي تقوم بها الهيئة على المدارس، تسهم في تطوير منظومة التعليم بالمدارس لكونها عاملاً مساعداً في تحديد مكامن القوة والمجالات التي تحتاج إلى دعم وتحسين.



سقف التوقعات



وتحدثت غدير أبو شمط، (مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية ونائب الرئيس لشؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم)، عن دور جهاز الرقابة في تحسين نوعية التعليم في المدارس الخاصة في دبي، حيث ساعد وضوح معايير التقييم المتبعة والأجندة الوطنية إدارات المدارس على المدارس على رفع سقف التوقعات والذي بدوره أسهم في رفع نتائج الطلبة.



وقالت جيليان هاموند (مديرة مدرسة ريبتون البرشاء): نعمل بشراكة وثيقة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وكذلك نعمل بالتنسيق الدائم مع أولياء الأمور لضمان معايير عالمية لمدارسنا، حيث يعكس الإطار الموحد المستخدم لقياس جودة التعليم الذي يتلقاه طلابنا في دبي دقة دولة الإمارات الطموحة.



زيادة الرسوم



بدوره، أفاد عبدالله المرزوقي (المستشار بهيئة الشارقة للتعليم الخاص) بأن نتيجة التقييم ليست سبباً للمدارس لرفع رسومها، موضحاً أن الجهات التعليمية تعمل على استخدام نتيجة التقييم كمعيار للموافقة على الزيادة وتحديد نسبتها إضافة إلى معايير أخرى، عملاً باللوائح والأنظمة والإجراءات المتبعة في قطاع التعليم الخاص بالدولة والتي تمنح الحق للمدارس الخاصة بتقديم طلب الموافقة على رفع الرسوم الدراسية إلى الجهة التعليمية المختصة بغض النظر عن النتيجة الحاصلة عليها المدرسة.



اختيار المدارس



وقالت قمر الشامسي (ولية أمر)، إن الأهالي يختارون مدارس أبنائهم مرتكزين على عدة عوامل مهمة، من بينها جودة التعليم ونوع المنهج والرسوم المدرسية في المرتبة الأولى، لافتة إلى أن البعض يفضل المدارس التي تتمتع بسمعة جيدة وتحقق نتائج ممتازة على الصعيد الأكاديمي.



وأكدت جمانة محمود (ولية أمر طالبين بمدرسة تتبع المنهاج البريطاني) ضرورة تعريف الهيئات التدريسية والإدارية الأجنبية التي يتم تعيينها بالضوابط والقيم الأخلاقية في المجتمع لتفادي أي سلوكيات سلبية قد تصدر بقصد أو دون قصد، مشيرة إلى أن بعض المدارس تقوم بذلك ما يجنبها أي إشكاليات قد تضر بالطلبة لاسيما في المرحلتين الثانية والثالثة.



بدورها قالت يارا محمد (ولية أمر طالب في الصف العاشر - منهاج خاص) إنها لاحظت عدم تقيد المعلمات في فصل ابنها بالتعليمات الخاصة بالميثاق المهني، حيث فوجئت بمتابعة ابنها لحاسب معلم لديه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى احتوائها لمضامين غير مناسبة مع عاداتهم، مشيرة إلى قيامها بحذف حسابه وإبلاغ المدرسة عن الواقعة، لافتة إلى أن المعلم تصرف بشكل عفوي لكن ما يقدمه يتناسب مع ثقافتهم وليس ثقافتنا.

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