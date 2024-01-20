مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يشارك في «يومكس» و«سيمتكس»

يشارك ((مجلس الإمارات للشركات الدفاعية)) في النسخة السادسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة ((يومكس)) والمحاكاة والتدريب ((سيمتكس)) 2024، اللذين يقامان تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري.

وتأتي مشاركة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في إطار التزامه بتعزيز دوره كداعم رئيسي لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، حيث تنعكس هذه الأهمية من خلال تخصيص جناح يضم عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة، منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى جانب مجموعة ((ساب)) وشركتي ((إلكترونيات الطيران الكندية)) و((أفانت جارد))؛ لعرض أحدث المنتجات الدفاعية المبتكرة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية.

وقالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: ((يمثل تواجد مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في فعاليات يومكس وسيمتكس 2024 فرصة للتعريف بدور المجلس كحلقة وصل بين الشركات الدفاعية الوطنية والشركات الدولية التي تمتلك مقراً لها في دولة الإمارات، واستقطاب الشركات والمؤسسات الراغبة في الانضمام تحت مظلة المجلس؛ وذلك بهدف تطوير قدرات الصناعة المحلية، والاستفادة من الخبرات لبناء قاعدة متكاملة لقطاع الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا وتعزيز فرص العمل والإنتاج المشترك)).

وأضافت: ((يشمل دور المجلس مهام تنظيم الجناح الوطني لدولة الإمارات ومشاركاته الرسمية في مختلف المعارض الدولية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين كافة مكونات قطاع التصنيع الدفاعي، وذلك انطلاقاً من المسؤوليات الموكلة إلينا، وفي إطار حرصنا على إقامة الشراكات الإستراتيجية التي تدعم تحقيق الرؤى والأهداف الطموحة لدولة الإمارات)).

جدير بالذكر أن ((يومكس)) و((سيمتكس)) من الفعاليات الوحيدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط المتخصصة في الطائرات بدون طيار، والروبوتات، والأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، كما يعتبران منصة استثنائية لاستعراض سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مشاركة

وتستقطب الدورة الحالية للمعرضين مشاركة قياسية من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهذه القطاعات الحيوية، حيث ارتفعت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15 % مقارنة مع الدورة السابقة في عام 2022 لتصل إلى ما يزيد على 30 ألف مترمربع.

كما يشارك في المعرضين ما يزيد على 214 شركة عارضة وبنسبة نمو وصلت إلى 19 % مقارنة بالدورة السابقة بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 35 دولة وبنسبة زيادة 30 % في عدد الدول المشاركة مقارنة مع الدورة الماضية، في حين أن الدورة الحالية للمعرضين تشهد مشاركة 11 دولة للمرة الأولى، من بينها السعودية، قطر، سويسرا، لوكسمبورغ، سنغافورة، هولندا، سلوفينيا، استونيا، وجمهورية التشيك.

5 مبادرات

وستشهد الدورة الحالية إطلاق خمس مبادرات جديدة تقام للمرة الأولى، منها إطلاق منصة يومكس التجارية بمشاركة أكثر من 37 شركة عالمية ومحلية متخصصة في الاستخدامات المدنية والتجارية للأنظمة غير المأهولة، كما سيتم للمرة الأولى تنظيم العروض الحية البرية والبحرية للأنظمة غير المأهولة في المنصة الكبرى والقناة المائية التابعة لأدنيك بالإضافة للعروض الجوية في منطقة تلال سويحان، وعلى صعيد متصل، ستشهد فعاليات الدورة الحالية إطلاق مسابقة تحدي البرمجة في دورتها الأولى ضمن فعاليات المعرضين، والتي تستهدف الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاعات البرمجة بالتعاون بين وزارة الدفاع ومجموعة أدنيك.

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