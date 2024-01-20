«أبوظبي للسلم» يؤكد دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية

أكد الشيخ المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، على دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية.

ونوه في هذا الصدد برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لنشر ثقافة السلم والتسامح في العالم، ودورها الريادي في التنمية المستدامة، ودعوة العالم لعناق حضاري، يضمن الأمن والاستقرار والازدهار التنموي والاقتصادي للجميع، مذكراً في هذا السياق بالنجاح الباهر لاحتضان الإمارات للقمة العالمية للمناخ ((كوب28)).

واستعرض ضمن مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس.. دور منتدى أبوظبي للسلام في تطوير مفاهيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، من خلال نداء روما لأخلاقيات الذّكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جهات دولية، مثل الأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان، كما سلط الضوء على دور المنتدى في تأسيس أول لجنة للذكاء الاصطناعي والمجتمع المدني، والتي تم إطلاقها في لندن ديسمبر الماضي، لفحص دور الأخلاق والحوكمة في الذكاء الاصطناعي.

وجاءت مشاركة المنتدى، تجسيداً لانخراطه في المجلس التنفيذي لمبادرة مجلس الـ 100، وهي مبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، وتهدف إلى تعزيز الحوار والفهم بين العالم الإسلامي والغرب.

وشارك الشيخ المحفوظ بن بيه في طاولة مستديرة مغلقة، برئاسة رئيس ومؤسس منتدى دافوس، كلاوس شواب، وقد ضمت عدداً محدوداً من المشاركين لتدارس تحديات العالم الحديث، واستكشاف دور المجتمع المدني في تعزيز التعاون متعدد الأطراف.

كما دعا إلى بناء نظام دولي يصون كرامة الإنسان، ويحميها بكل فاعلية، متجاوزاً الفوارق الدينية والثقافية والعرقية، تأسيساً على ما تضمنته القيم الدينية والإنسانية من مساواة وإنصاف واحتضان للتنوع.

وشهد اليوم الثاني إطلاق تقرير منتدى دافوس حول ((الإيمان بالعمل))، في جلسة مناقشات استراتيجية، تركزت حول دور التعليم والذكاء الاصطناعي في تحقيق السلام المستدام.

وشهد اليوم الثالث أعمال ((حوار عبر العشاء: الإيمان في العمل))، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من خلفيات دينية مختلفة، ومن كبار الفاعلين في المجتمع المدني.

وتناول في كلمته.. القيمة الجوهرية لكرامة الإنسان، المتجذرة بعمق في تعاليم جميع الأديان، وعلى وجه الخصوص في قيم الإسلام ونصوصه المقدسة.

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