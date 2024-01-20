«المناهج الرقمية».. فوائد بيئية تقابلها تحديات تعليمية

تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، تتجه مدارس خاصة في أبوظبي نحو اعتماد المناهج الإلكترونية والحد من استخدام المطبوعات لتحقيق فوائد عدة أبرزها الحفاظ على البيئة والحد من استنزاف الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى عوائد اقتصادية من خلال توفير تكاليف طباعة الكتب، فضلاً عن إتاحة الفرصة للطلبة للاطلاع على المنهج الدراسي عن طريق الأجهزة اللوحية في أي وقت أو مكان كما يقول عدد من المتخصصين وأولياء الأمور، في حين يرى آخرون أن بعض الطلاب يفضلون التعلم من المطبوعات لأنها تساعدهم في التركيز أكثر وتجنب التشتت الذي قد تتسبب به الأجهزة اللوحية، فضلاً عن أهمية المناهج المطبوعة في تنمية مهارات الطالب في القراءة والكتابة، لافتين إلى أن تحقيق التوازن بين المنهاجين سيوفر تجربة تعلم شاملة.

تطبيق رقمي

وقال ثابت عبيدات، المرشد الأكاديمي في مدرسة ((الياسات الخاصة))، إن المدرسة تعتمد التحول الإلكتروني، حيث تتيح استخدام تطبيق رقمي لطلابها بالتعاون مع محرك جوجل، وهذا التطبيق يوفر حزمة واسعة من الاستخدامات التعليمية واسعة النطاق تتيح للطالب ما يحتاجه في منهاجه الدراسي من تطبيقات ومحركات بحث ووسائط تعليمية متعددة، كما أن الجهاز اللوحي للطالب يخضع لرقابة المدرسة وولي الأمر بعدم السماح للاتجاه إلى المواقع غير المصرح بها، مؤكداً أن التحول الرقمي له مميزات كثيرة أبرزها استخدام الجهاز اللوحي من أي مكان وزمان وعدم الارتباط بالمطبوعات والكتب الدراسية، كما يُغني الطالب عن الحقيبة المدرسية، بالإضافة إلى تنمية المهارات الرقمية والتي تعتبر أهم أدوات المستقبل)).

وأوضح عبيدات أن من أهداف المنهاج الرقمي تنمية مهارات الطالب وتوفير كافة الأنشطة التعليمية، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة والحد من المطبوعات التي تلوث البيئة وتؤدي إلى قطع المزيد من الأشجار، وبذلك يسهم التحول الرقمي في المدارس إلى الحد من البصمة الكربونية وتعزيز استراتيجية الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني 2050، بجانب عوائد اقتصادية تتعلق بتوفير تكلفة المطبوعات على المدرسة وولي الأمر.

من جانبه، يرى سليم عبدالدايم، المرشد الأكاديمي في مدرسة الإمارات الخاصة، أن التحول الرقمي والحد من المطبوعات المدرسية يحمل فوائد عدة للطالب منها الاستغناء عن الحقيبة المدرسية والتخلص من وزنها، وتجنب نسيان الكتب أحياناً، مشيراً إلى أن الجيل الحالي يستخدم الأجهزة اللوحية لعدة ساعات في اليوم، وعليه سيكون من المفيد استغلال هذه العلاقة بين الطلبة والأجهزة اللوحية وتحويلها إلى منهاج إلكتروني يخدم تطلعات الطالب والمدرسة بتحقيق المعرفة الكاملة في أي زمان ومكان.

يقول أنس عادل مدير مدرسة المنهل الدولية الخاصة، إن لكل من المناهج الإلكترونية والمطبوعات الورقية فوائد وتحديات، حيث يسمح التحول الرقمي بالشمولية في عناصر الوسائط المتعددة مثل الفيديو والصوت والتفاعلات الرقمية، بالإضافة إلى الوصول السهل والمريح إلى موارد الدراسة للطالب والمعلم والأسرة، ما يعزز المرونة والراحة، وفي المقابل، يجد بعض الطلاب أن التعلم من المطبوعات يساعدهم على التركيز أكثر وتجنب التشتت الذي قد يحدث عبر الوسائط الرقمية، مضيفاً أن التوازن بين الاستخدامين يمكن أن يوفر تجربة تعلم شاملة وفعالة.

بدورهم، أوضح عدد من الطلبة أن التحول نحو المنهاج الرقمي سيمكن من الاستغناء عن الحقيبة المدرسية والتخلص من وزنها والتنقل بها، بالإضافة إلى تجنب نسيان الكتب أو تلفها، كما أن التحول الرقمي سيعزز التجربة التعليمية بإتاحة كل ما يحتاجه الطالب عبر الجهاز اللوحي المعزز بواسطة الفيديو ومنصات الأنشطة التي تنمي المهارات.

مراحل

وعلى صعيد أولياء الأمور، يرى أحمد الدويري فوائد عدة للمنهاج الإلكتروني، ويشير إلى أهمية استثمار شغف الجيل الحالي من الطلبة بالأجهزة اللوحية، وبالتالي عوضاً عن استخدامها في الألعاب والأشياء غير المفيدة، يمكن التوجه نحو الدراسة الرقمية، خصوصاً أن أغلبية الجامعات تعتمد في دراستها على المنهاج الإلكتروني، ويجب تأهيل طلبة المدارس بشكل جيد وفاعل للتكيف مع التحول الرقمي في الجامعات، مضيفاً أن تركيز أبنائه بصفة شخصية على الأجهزة اللوحية أفضل بكثير من الكتب المدرسية المطبوعة، ونتائجهم أفضل في اختبارات ((الأونلاين)) مقارنة بالورقي.

في المقابل، تؤكد ولية الأمر نسرين أبو الخير، أهمية وجود الكتاب المطبوع في المراحل الأولى من التعليم، وذلك لتنمية مهارات الطالب في القراءة والكتابة وتحسين الخط باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن استخدام تجربة المنهاج الإلكتروني الكامل في المرحلتين الثانية والثالثة للتعليم الأساسي عند اكتمال المهارات الأساسية للطالب وإدراكه بشكل كامل للتعامل الرقمي.

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