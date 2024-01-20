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شانغريلا دبي يستضيف ماكسانس باربو «شيف» الحلويات العالمي

1/20/2024 7:19:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan) شهدت فنادق ومنتجعات شانغريلا استقبال شيف الحلويات التنفيذي الحائز جوائز ماكسانس باربو والذي يأتي من مدينة الحبّ باريس ليحلّ ضيفاً على اثنَين من فنادقها. سيستعرض الشيف باربو، خلال شهر فبراير النابض بالأجواء الرومانسية هذا العام، براعته في فنّ الطهي بين أحضان الفندقَين المرموقَين شانغريلا دبي وشانغريلا البوسفور، اسطنبول حيث سيضفي لمسة من الرونق الفرنسي على الأطباق ليمنح الضيوف تجربة طعام لا تُضاهى. موهبة ويتواجد باربو حاليا في فندق شانغريلا دبي وسيظل إلى 26 يناير الجاري، ثم ينتقل إلى فندق شانغريلا البوسفور، إسطنبول في الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2024. ويستضيف الفندقان التابعان لعلامة شانغريلا الشيف باربو الموهوب الذي سيحمل الضيوف في رحلة من وحي الخيال إلى عالم الحلويات الفرنسية والإبداعات الشهية. واستوحى الشيف باربو الحلوى المبهرة التي تتّخذ شكل وردة من الكعكة الباريسية الطرية بالزبدة، لتطلّ بباقة من الألوان والنكهات المختلفة في أطباقٍ مبتكرة تحمل بصمته الفريدة. إنّه لخَير مثال على التزام مجموعة شانغريلا بتقديم تجربة طعام استثنائية تحتفل بالمطابخ العالمية ونكهاتها الغنية. ولا شك في أنّها ستكون تجربة مميزة يحلو اختبارها في عيد الحبّ المقبل. ويترأس الشيف ماكسانس باربو فريق طهاة الحلويات في فندق شانغريلا باريس منذ شهر نوفمبر 2019، مُتسلّحاً بخبرته الواسعة وشغفه العميق بفنّ إعداد الحلويات. انطلق الشيف باربو الذي وُلد في بريتاني بفرنسا، في مسيرته المهنية في عالم الطهي في سنّ مبكرة، حيث ساعد والدته في تحضير ((كيك بياتريس)) الذي تعشقه العائلة، وهو عبارة عن قالب حلوى شهي بالشوكولاته مع غاناش. جوائز وحاز الشيف باربو مجموعة من الجوائز المرموقة، وفاز بفئة ((جائزة الجمهور)) ضمن جوائز ((تروفي فو دو باتيسري)) في العام 2022 وبفئة ((اختيار لجنة التحكيم)) في العام 2021. كما احتل المرتبة الثانية في بطولة فرنسا للحلويات وتأهّل إلى نهائيات مسابقة المهارات العالمية في لندن في العام.

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