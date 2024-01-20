السياسة تخذل الجامعات البريطانية

إنه سياسي من نوع نادر، ذلك الذي يأخذ على عاتقيه مشكلة معقدة لا تقدم له مكاسب انتخابية ملموسة قبيل انتخابات، يتوقع أن يخسرها.

هذه الحقيقة تؤرق الاستراتيجيين في حزب العمال، الذين يخشون قيام حزب المحافظين بتكديس عدد من القضايا في ملف بعنوان ((مشكلة الحزب الآخر))، وأزمة التمويل المُتفاقمة في التعليم العالي في المملكة المُتحدة، واحدة من بين هذه القضايا وما يجعل الأمر مُحزنًا بشمل خاص، هو أن هذه الجامعات العظيمة واحدة من قصص نجاح المملكة المتحدة.

حيث تُظهر التصنيفات العالمية أن بريطانيا تتباهى بمؤسسات ذات تصنيف أعلى من بقية دول الاتحاد الأوروبي حيث تُصنف جامعات أكسفورد وكامبريدج وإمبريال بين العشرة الأوائل وهناك 4 جامعات أُخرى بين أفضل 50 جامعة. قد كانت المملكة المُتحدة منذ زمن بعيد، الوجهة الرائدة للطلاب والأكاديميين ومع ذلك، تواجه الجامعات تحديات قاسية.

وهو وضع لا يساعده وجود حكومة لا تَكنّ كثيراً من الحب لقطاع تتهمه بتربية القيم المناهضة للمُحافظين. ويُجادل المُحافظون، مع بعض المُبررات، بأن هناك عددًا كبيرًا من الطُلاب الجامعيين، غالبًا ما يدرسون دورات ذات قيمة اقتصادية محدودة في الفنون والعلوم الإنسانية، وأن البلاد بحاجة إلى تحويل تركيزها نحو المهارات المهنية.

أما الأكثر إلحاحًا، فهو تفاقُم أزمة التمويل، حيث تتآكل رسوم الدراسة الجامعية في إنجلترا، التي لا تتجاوز 9,250 جنيه إسترليني (9,000 في ويلز)، بفعل التضخم، بينما تتراجع المنح الدراسية والبحثية كنسبة مئوية من الدخل.

وتُقدِر جامعات المملكة المُتحدة أن قيمة الرسوم البالغة 9,250 إسترليني، ستُصبح بقيمة 5,800 جنيه بحلول 2025 - 2026. وهناك نقص في تمويل أبحاث الدراسات العُليا. كما تقع الجامعات تحت وطأة ضغوط مالية إضافية، بسبب مدفوعات معاشات التقاعُد.

حتى الآن، كان الحل هو الاعتماد على الرسوم غير المُحددة للطُلاب الدوليين. رغم ذلك، فالتغيُرات الأخيرة في قوانين الهجرة، تعني انخفاض طلبات الالتحاق. وبعض الجامعات، مثل جامعة يورك، قد استجابت بتخفيف متطلبات قبول الطلاب. وخَلِصَ تقرير ((برايس ووترهاوس كوبرز)) لجامعات المملكة المُتحدة إلى أن الجامعات ستواجه عجزًا إذا انتهت طفرة التحاق الطُلاب الأجانب بالجامعات.

هناك بعض الأعباء التي يجب أن تقع على عاتق الجامعات. بعضها يُجرب التعاون الوثيق في الدورات الدراسية ومهام المكاتب الخلفية.

والبعض الآخر يشكو من اِضطرارهم إلى خفض بعض الدورات الدراسية، لكن لا يجب استثناء الجامعات من الخضوع لسياسة التقَشُف. ويُصر الوزراء خفية على استعدادهم لرؤية انهيار حتى كُبرى المؤسسات في الوقت نفسه، من المتوَقَع أن تصل قيمة القروض الطُلابية غير المُسددة إلى 460 مليار إسترليني بحلول منتصف أربعينيات القرن الجاري.

وقد حسّنت التغييرات الأخيرة في قواعد السداد، إمكانية استرداد الأموال، لكن لا يزال 39 % من الطُلاب لم يُسددوا قروضهم بالكامل. حاليًا، تقود الجامعات حملة قوية لربط سقف رسوم الدراسة البالغ 9,250 جنيه بمؤشر التضخم، وهو اقتراح يبدو منطقيًا من الناحية الاقتصادية.

ولكن لا يبدو أي من الحزبين الرئيسين مُستعدًا لتأييد أي زيادة. ودون توضيح الكيفية، تَعَهد حزب العُمال بتخفيف عبء الديون على الخريجين، دون أي تكلفة إضافية على دافعي الضرائب. لا توجد إجابة سهلة، ما لم ترغب الحكومات من كلا الطرفين السياسيين زيادة التمويل العام بشكلٍ كبير، وهو أمر يبدو مُستبعدًا. لكن هناك بعض التساؤلات الواضحة التي يجب طرحها.

هل يجب استثناء الطُلاب من إحصاءات الهجرة، بما أن غالبيتهم يغادرون المملكة المُتحدة في نهاية المطاف؟ قد يعترض مؤيدو سياسات الهجرة الصارمة على ذلك، لكن هذا قد يُخفف الضغط السياسي لاستعادة تأشيرات الطُلاب.

وفي حين أن هناك تجاوزات لا شك فيها في تأشيرات الطلاب، إلا أنه توجد حُجج قوية ضد جعلها أصعب في استقطاب الطُلاب الأجانب، الذين لا يُمثلون مصدر دخل فحسب، بل يعززون أيضاً قوة بريطانيا الناعمة. كما يجدر بنا التساؤل عمّا إذا كان نظام القروض الطُلابية الحالي في إنجلترا فعّالًا، حيث يواجه الطُلاب عقودًا من الديون. ولا تزال الجامعات تشعُر بعدم كفاية التمويل، ولكن يصعُب سياسيًا زيادة الرسوم، ودفع الحكومة لمليارات لن تُسترد أبدًا.

يُمكن للوزراء رَفع أو إلغاء الحد الأقصى للرسوم الدراسية البالغة 9,250 إسترليني، لخلق سوق حقيقي، لكن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدراسة..

وعدم تمكُن العائلات الفقيرة من إرسال أبنائهم إلى جامعات النُخبة، أو الدورات التي تُمهد الطريق إلى مهن رفيعة المستوى. فهل يجب على الدولة ببساطة الاكتفاء بزيادة الإنفاق على المنح الدراسية، رغم شح موارد المالية العامة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يجب توجيه الجامعات إلى ما عليها تقديمه؟.

وأخيراً، والأهم، هل يخدم النموذج الحالي المُجتمع والفرد على حد سواء، حيث يتخرج عدد كبير من الخريجين بدرجات علمية لا تضمن لهم المسار المهني الذي كانوا يتوقعونه؟ هل يجب تقليص عدد مقاعد الدراسة الجامعية، وتشجيع عمليات الدمج، ودفع المزيد من الطُلاب نحو البدائل التي تُركز على الوظائف؟

يمكنهم كما يدعو مراكز الفكر التابعة لحزب المُحافظين، الاطلّاع على النموذج المُتدرج في الولايات المُتحدة الأمريكية أو دعم قطاع تعليمي نخبوي بتمويل مركزي أعلى، مع تطور بقية التعليم العالي نحو المهارات المهنية. ربما، ولكن الأحزاب ترى مخاطر تقنين حُلم التعليم الجامعي. من الواضح أنه ليس بإمكان كل كُلية أن تكون ذات تصنيف عالمي

تُثير هذه التساؤلات مشاكل سياسية واجتماعية غير مُستحبة. ولكن، وبينما يعترف كلا الطرفين بالتحديات، يبدو أنهما يعتمدان على المؤسسات التعليمية، أو ببساطة على تلقائية مسار الأحداث، لإيجاد حل. على الأحزاب، وهي تتطلَّع إلى ما بعد الانتخابات، أن تُفكر في مكانة التعليم العالي، الذي تأمل أن يحتلها بعد 10 سنوات من الآن، وأن تبدأ في التساؤل عن كيفية تأمين مُستقبل إحدى مزايا البلاد التنافسية، التي لا خلاف عليها.

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