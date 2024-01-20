احتياطي سان فرانسيسكو: من المبكر بحث خفض الفائدة

(MENAFN
- Al-Bayan) أعلنت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياط الاتحادي في سان فرانسيسكو، ، أنه من السابق لأوانه الاعتقاد بقرب إجراء تخفيضات على أسعار الفائدة. مشيرة إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يسير في مسار ثابت. وذكرت في مقابلة ((أعتقد أنه من المناسب أن نتطلع إلى الأمام ونتساءل متى سيكون من الضروري إجراء تعديلات على السياسة النقدية)).
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