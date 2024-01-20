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احتياطي سان فرانسيسكو: من المبكر بحث خفض الفائدة

1/20/2024 7:19:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياط الاتحادي في سان فرانسيسكو، ، أنه من السابق لأوانه الاعتقاد بقرب إجراء تخفيضات على أسعار الفائدة. مشيرة إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يسير في مسار ثابت. وذكرت في مقابلة ((أعتقد أنه من المناسب أن نتطلع إلى الأمام ونتساءل متى سيكون من الضروري إجراء تعديلات على السياسة النقدية)).

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