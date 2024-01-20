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مشاركة ناجحة لـ «الإمارات العقارية» في «إيكرس 9»

1/20/2024 7:19:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan) اختتم مساء أمس فعاليات معرض الشارقة العقاري ((إيكرس)) 9، الذي استضافه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من السابع عشر إلى العشرين من الشهر الجاري. وشارك في المعرض نخبة من شركات التطوير العقاري في الدولة، وشهدت مشاركة ((الإمارات العقارية))، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في عجمان، نجاحاً ضمن فعاليات المعرض، الذي يعد من أبرز المعارض العقارية، وتم استعراض مميزات مشروع ((مجتمع أزهى)) السكني في عجمان، عبر شاشات ومجسمات وصور أبرزت تفاصيل المشروع. ونالت عروض مشروع ((أزهى السكني)) أعجاب الزوار، حيث قدمت شركة ((الإمارات العقارية))، عروضاً مبتكرة من خلال شاشات تعرض تفاصيل المشروع من خدمات ونماذج البناء والموقع، إضافة إلى توفير مجسم شامل للمشروع يوضح الفلل السكنية والطرقات والخدمات المتوفرة في مجتمع أزهى، كما تم توفير صور تبرز جماليات المشروع وإطلالاته المختلفة. وأكدت شركة ((الإمارات العقارية)) نجاح مشاركتهم في فعاليات المعرض، مشيرة إلى أن المعرض كان فرصة للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، عرض أفكارهم وتبادل الخبرات مع مختلف العاملين في القطاع لخلق مستقبل أكثر ابتكاراً، كما أن المعرض كان فرصة لتبادل الخبرات لتطوير المشاريع العقارية. وذكرت أن المعرض نجح في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى التطورات المستقبلة للقطاع العقاري. وأوضحت أن الشركة عرضت مشروع ((مجتمع أزهى)) السكني الذي تنفذه بمنطقة العامرة في إمارة عجمان.

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