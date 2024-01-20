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مجوهرات«كيارا» الهندية تتوسع في دبي بافتتاح فرعها الثاني

1/20/2024 7:19:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan) شهدت دبي افتتاح الفرع الثاني لمجموعة مجوهرات ((كيارا)) الهندية، يقع الفرع الجديد لمجوهرات كيارا في مينا بازار بقلب مدينة دبي، ومن المتوقع أن يصبح وجهة للأناقة والرقي لعشاق المجوهرات. مع توافر مجموعة فريدة من القطع المخصصة والمصممة خصيصاً، توفر كيارا مكاناً مناسباً لأولئك الذين يبحثون عن الزينة المثالية لأحبائهم. ويأتي افتتاح الفرع بعد النجاح الكبير الذي حققه الفرع الأول، وشهد حفل الافتتاح ملكة جمال الكون المتألقة وممثلة بوليوود الشهيرة لارا دوتا، مما أضاف لمسة إضافية من السحر إلى هذه المناسبة المبهجة. وتلتزم كيارا بتنظيم مجموعة متنوعة، تضم منتجات من علامات تجارية مختلفة، مع بذل الجهود المستمرة لتوسيع نطاق اختياراتها. تتخصص العلامة في المجوهرات الذهبية، وهو خيار خالد عبر الزمن يعتز به لجماله ومتانته وسهولة العناية به. وتعد العلامة بخوض تجربة تسوق فاخرة لعملائها.

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