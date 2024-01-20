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11 % نمواً بمبيعات «بورشه» في المنطقة للعام 2023

1/20/2024 7:19:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت بورشه عن تسليم 9135 سيارة جديدة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند خلال العام 2023، ما يمثل نمواً في المبيعات بنسبة 11 % مقارنة بالعام 2022 الذي حققت فيه الشركة زيادة بنسبة 20 % مقارنة بالعام 2021. وقد زاد عدد السيارات الجديدة المسلمة للعملاء منذ العام 2020 بنسبة 47 %. وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: ((حققت بورشه نمواً كبيراً في منطقتنا خلال العام 2023 بفضل مجموعة السيارات الاستثنائية، إضافة إلى التزام وتفاني وكلائنا وموظفينا)). وأضاف: ((نواصل جهودنا الكبيرة كفريق واحد من أجل تحقيق أحلام عملائنا. وقد كان عاماً حافلاً بالأحداث المشوقة وإطلاق السيارات الجديدة. حيث احتفلنا بمرور 75 عاماً من سيارات بورشه الرياضية)). كانت كاين مرة أخرى سيارة بورشه الأكثر مبيعاً في المنطقة، وذلك في العام الذي تم فيه إطلاق الجيل الجديد المحدث، كما كان هذا العام هو الأعلى في مبيعات تايكان، سيارة الصالون الرياضية الكهربائية بالكامل، والتي حققت نمواً بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وقال بروينل: ((بعد انتهاء عام 2023 الحافل بالإنجازات، أمامنا عام آخر مشوق، حيث سيكون هناك العديد من عمليات إطلاق السيارات، بما في ذلك سيارتا مَكان وتايكان الكهربائيتان بالكامل، إضافة إلى افتتاح العديد من المراكز الجديدة في جميع أنحاء المنطقة)).

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