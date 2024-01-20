اقتصاد الصين يواجه عاماً شاقاً في محاربة الانكماش وإعادة إحياء الثقة

بصفته رئيس أكبر شركة لبيع المجوهرات في الصين، يستشعر كينت وونغ حذر المستهلكين في الإنفاق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال وونغ، العضو المنتدب لشركة تشاو تاي فوك، إن عملاء متاجره تحولوا من شراء الماس والأحجار الكريمة الأخرى إلى الذهب، الذي ينظر إليه كمخزن للثروة في الأوقات الصعبة، وأضاف:((على المدى القصير، سيستمر الناس في توخي المزيد من الحذر بغض النظر عن غرض الشراء، سواء كان للاستهلاك أم الاستثمار)).

مشيراً إلى أنه يتوقع عودة ثقة المستهلك خلال عام أو عامين. تأتي توقعات وونغ المتحفظة لعام 2024، والتي يشاركه فيها العديد من المحللين، في وقت يستعد فيه صناع السياسات في بكين لعام حاسم في معركتهم لإنعاش الاقتصاد، والهروب من خطر السقوط في الديون والانكماش.

وفي كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة تقديرية 5.2 % العام الماضي وعلى الرغم من أن ذلك يتجاوز قليلاً الهدف الرسمي البالغ 5 %، فإن الاقتصاديين يقولون إنه من المُرجّح أن يكون 2024 أكثر تحدياً، إذ يتوقع استطلاع أجرته رويترز للمحللين أن يتباطأ النمو إلى 4.6 %.

ودخل الانكماش العقاري عامه الثالث، وتعاني الصادرات من الهبوط، ويتجنب المستثمرون الحذرون الأسواق المالية في الصين.

وقال روبن تشينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في مورغان ستانلي: ((أعتقد أنها سنة حاسمة بالنسبة للاقتصاد الصيني، حيث إن الانكماش قد يدخل في حلقة مفرغة)).

وأشار إلى أن الشركات بدأت في تقليص الديون والتوقف عن الإنفاق الرأسمالي والتوظيف، في حين كانت سوق العمل محدودة، وتوقعات الرواتب آخذة في التدهور وأوضح أنه: ((للخروج من هذه الحلقة، نحتاج إلى سياسات هادفة للغاية)). ويتوقع محللون أن يحدد الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني (البرلمان) مرة أخرى هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 % عندما يجتمع في مارس المقبل.

وقال محللون إنه بعدما أضرت عمليات الإغلاق الصارمة بالاقتصاد في 2022، كان من السهل تحقيق النمو المستهدف، لكن الحكومة وجدت نفسها مضطرة إلى زيادة الدعم المالي، بعد تذبذب النمو في منتصف العام. وكما هي الحال خلال 2023 يعد قطاع العقارات التحدي الأكبر أمام الاقتصاد عام 2024. وقد أعلنت الحكومة الصينية عن مبادرات متعددة لدعم القطاع.

حيث كشفت أخيراً عن أن البنك المركزي في ديسمبر ضخ 49 مليار دولار إلى البنوك في ديسمبر من خلال آلية ((تعهدات الإقراض التكميلي))، ولم توضح الحكومة الهدف من منح هذه القروض، لكن محللين يتوقعون أنها قد تكون مخصصة لـ((المشاريع الثلاثة الكبرى))، وهو برنامج تحفيزي لدعم قطاع الإنشاءات السكنية.

وقال كريس بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في ((جافيكال))، إن البرنامج قد يوفر الأرضية الحيوية لإنعاش نشاط الإنشاءات المنهار، لكن مبيعات العقارات ستظل أحد أكبر الأمور مجهولة المستقبل.

وبخلاف قطاع العقارات، يرى اقتصاديون أن ثمّة حاجة ماسة إلى حزمة تحفيز أوسع نطاقاً، مقرونة بإجراءات إصلاح لإعادة تحفيز الاقتصاد. وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس: ((يشكل الانكماش مصدراً لقلق هائل بالنسبة لدولة مثل الصين التي تزداد ديونها العامة بشكل أسرع من أي وقت شهدته اليابان على الإطلاق)).

وفي أوقات الانكماش، تنخفض الأسعار والأجور، ولكن قيمة الدين لا تنخفض، مما يزيد من أعباء السداد.

وقال روبن شينغ، من مورغان ستانلي، إن الحكومة الصينية تحتاج إلى تقديم حزمة مالية تستهدف دفع الاستهلاك، بدلاً من زيادة الاستثمار في التصنيع، فقد يفيد ذلك، على سبيل المثال، مئات الملايين من العمال المهاجرين في الصين، من خلال منحهم المزيد من القدرة على الوصول إلى المزايا الاجتماعية، والحدّ من الحوافز التي تدفعهم إلى اكتناز المدخرات بدلاً من الإنفاق.

وأضاف شينغ: ((نحتاج إلى تحول حاسم نحو سياسة التيسير المالي))، وإذا فشلت في تحقيق أهدافها فستكون حاجة السياسة أكبر في نهاية المطاف إلى كسر فخ الديون والانكماش. ويقول اقتصاديون إنه لا يمكن الاعتماد على الصادرات التي انكمشت من حيث قيمتها بالدولار العام الماضي في ظل ضعف الطلب العالمي.

وأدّت سياسات التحفيز في الصين، التي تمنح المصنعين الأولوية في الحصول على القروض من البنوك الحكومية، إلى وجود فائض في القدرات الإنتاجية وتصاعد التوتر مع شركاء تجاريين.

ورغم دعوات الأسواق لبكين بتخفيف سياساتها وجهودها من أجل كسب ود المستثمرين، قال المحللون إن صناع السياسات يستمرون في إرسال إشارات متباينة، فقد أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الإقراض المهم ثابتاً منذ أيام، رغم توقعات السوق بخفضه.

وخلال الشهر الماضي، صدمت الحكومة المستثمرين بالإعلان عن قيود على ألعاب الفيديو بعد تقديم تأكيدات سابقة بأن حملة الحكومة ضد التكنولوجيا قد انتهت. حاولت الحكومة تهدئة المخاوف من خلال إقالة المسؤول الرسمي عن مسودة القوانين، لكن المحللين قالوا إن الضرر حدث بالفعل، وقال اقتصاديون إن كل ذلك من شأنه أن يزيد من صعوبة تحقيق هدف نمو الناتج المحلي بنسبة 5 % هذا العام.

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