رغم المخاوف.. الذكاء الاصطناعي قد يرفع مستوى المجتمع

لطالما أسر، ويل. آي. إم، مغني الراب الحائز على جائزة الجرامي من فرقة ((بلاك آيد بيز))، ألباب جيل الألفية بموسيقاه، لكنه حاز على انتباه اقتصاديين ووزراء وقادة شركات، بلهجة مختلفة، تتمثل في وجهة نظره عن الذكاء الاصطناعي.

وبينما هيمنت المناقشات حول الذكاء الاصطناعي على اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام في دافوس، كان ويليام من بين أصحاب أعلى الأصوات التي تمجد القوة المفترضة للتكنولوجيا ويرجع هذا جزئياً لأنها تغذي إبداعه، إذ أطلق الأسبوع الماضي أول برنامج لإذاعة الأغاني يستخدم روبوتاً. ومع ذلك، فهناك سبب آخر.

يعتقد الموسيقي أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه اجتذاب المُهمّشين إلى الاقتصاد السائد مستقبلاً، ولذا بإمكانه أن يكون وسيلة لرفع المستوى الاجتماعي. وعلى وجه الخصوص، أخبرني، في كلمة اتسمت بالنشاط والكلمات البذيئة على المسرح، أنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي ((سيكسر حواجز)) لمن ((ليس لديهم شيء)) على نحو غير مسبوق تقريباً.

هل هي جلبة أخرى من التي تُثار في دافوس؟ قد يعتقد الكثيرون في هذا وصحيح أن مجموعة خبراء اقتصاد تنبؤوا خلال الأشهر الأخيرة بأن الذكاء الاصطناعي سيمنح النمو دَفعة كبيرة.

ويرى مايكل سبينس، الأستاذ في جامعة ستانفورد، على سبيل المثال، أن الذكاء الاصطناعي سيضيف 4 تريليونات دولار سنوياً على الأقل للناتج المحلي الإجمالي العالمي. لكن هذه الثرثرة حول معجزة الإنتاجية المفترضة تحدث عادة وسط مخاوف بشأن اتساع فجوة التفاوت الاجتماعي، بسبب إزاحة الوظائف.

وبالطبع، فقد كشف استطلاع ((بي دبليو سي))، عُرِضَت نتائجه في بداية اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، عن توقع ربع الرؤساء التنفيذيين حول العالم أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى خفض أعداد الموظفين 5 % على الأقل هذا العام.

وفي الوقت ذاته، رجح صندوق النقد الدولي تغيير الذكاء الاصطناعي 40 % من كافة الوظائف العالمية وأن 60 % من المتأثرين سيكونون في الدول المتقدمة.

والأكثر إثارة للقلق، مع ذلك، هو أن هناك ((فجوة رقمية)) آخذة في الاتساع من حيث عدم تكافؤ مستويات محو الأمية الرقمية والوصول إلي التكنولوجيا بين السكان، وهي فجوة لا يمكن سدها بسهولة بالتعليم وحده. ولا عجب من أن الاستطلاع الذي أجرته مجموعة ((إيدلمان)) للعلاقات العامة، كشف عن رغبة 30 % من سكان العالم في تبني الذكاء الاصطناعي مقابل رفض 35 %.

رغم ذلك، ثمّة عاملان مهمان يسهمان في توضيح البديل، وهي نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن الشمول، يتبناها ويل. آي. إم وآخرون، تتعلق واحدة منهما بكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف ((الرأس واليد والقلب))، استشهاداً بالمؤلف البريطاني، ديفيد غودهارت، أي المتعلقة بالمهارات الذهنية واليدوية وذات الصلة بالرعاية.

في القرن العشرين، ضربت الرقمنة في المقام الأول الوظائف التي تتم ((باليد)). وأدى استبدال عمال المصانع في الغرب بواسطة الروبوتات إلى تغذية استقطاب الدخل، حتى لو تم خلق وظائف أخرى في أماكن أخرى.

كما لاحظ اقتصاديون مثل ديفيد أوتور لكن الفرق بين الذكاء الاصطناعي اليوم، والأتمتة في القرن العشرين هو أن التكنولوجيا الجديدة تضرب وظائف الرأس (وبدرجة أقل، أدوار القلب)، كما قالت جوزفين تيو، وزيرة سنغافورة الرقمية، في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وهذا يضر بمهن النخبة، ربما للمرة الأولى. ومن هنا جاءت صيحات الإنذار الصادرة عن النقاد - والتي قد تجعل بعض أصحاب المهن اليدوية يشعرون ببعض الشماتة المبررة، كما لاحظت تيو (وهي زعيمة نقابية سابقة).

العامل الثاني هو أن التاريخ يظهر أن الثورات التكنولوجية ((تقوض أصحاب المناصب))، كما يقول أندرو مكافي، الخبير الاقتصادي في كلية إدارة الأعمال بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وهذا هو الحال سواء كانت شركات أو دول أو مجموعات اقتصادية.

قد يبدو هذا صعب التصور ذلك اليوم، لأن النخبة التي طوّرت الذكاء الاصطناعي وطوّعته أصبحت فاحشة الثراء. ولكن إذا ما استبدلنا تسمية ((الاصطناعي)) بالـ((مُعزز))، فمن الممكن إدراك لم قد تشهد التراتبيات الهرمية تحدياً، بواسطة أداة تتيح للعمالة تنفيذ مهمات معرفية مُعقدة على نحو أسهل عن ذي قبل.

مثال على ذلك، كتابة العقود القانونية، والأكواد الحاسوبية المتقدمة واليوم، تهيمن النخبة المتعلمة على هذه الأعمال. لكن إذا كان بإمكان العمالة الأقل تعلماً تطويع الذكاء الاصطناعي لإنجاز هذه المهام مستقبلاً. ويرى بعض رواد الذكاء الاصطناعي، بينهم جيمس مانيكا من ((ألفابيت))، أن هذا يؤدي بالفعل إلى مزيد من التوجه الإيجابي تجاه الذكاء الاصطناعي في العالم النامي، مقارنة بالمتقدم.

ويفسر هذا لماذا يأمل نشطاء اجتماعيين، أمثال ويل. آي. إم، في وضع أدوات الذكاء الاصطناعي بين أيدي الأطفال الأكثر حرماناً من التمكين. قد يرد الحس المتشائم داخليا بأن هناك عراقيل لا نهائية من شأنها تدمير هذا. فالنخبة الثرية عادة ما تكون جيدة للغاية في إيجاد سبل لحماية امتيازاتها.

وفي بناء ((خنادق)) حاذقة، لكن أحد الجوانب السلبية للذكاء الاصطناعي هو أن تطوره كان خاضعاً لهيمنة الغرب وهذا يعني أن هناك حاجة للحصول على مشاركة أوسع في إنشاء هذه التكنولوجيا، كما يقول أليكس تسادو من ((أليانس 4 إيه آي))، وهي مجموعة ضغط تعمل على تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا في البلدان الأفريقية.

وبدون ذلك، ستعمل التكنولوجيا على تعزيز التحيزات والتسلسلات الهرمية. ويجب تطوير سياسات حكومية استباقية وذكية وشاملة لتعزيز التعليم والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات - ولضمان تطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.

لكن النقطة الأساسية تكمن في أنه إذا كان بمقدور مغني راب نشأ في حي فقير في لوس أنجلوس أن يتجرأ على أن يحلم برفع المستويات الاجتماعية للأفراد بفضل الذكاء الاصطناعي، فيمكن لآخرين محاولة فعل الأمر ذاته، أتمنى أنه لو كان بإمكان ((بلاك آيد بيز)) تأليف أغنية تحث الحكومات على إقرار السياسات الداعمة لهذا، فلربما تجذب انتباه الناخبين في نهاية الأمر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز