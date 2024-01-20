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قطاع التكنولوجيا يحلق بالأسهم الأمريكية

1/20/2024 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan) واصلت الأسهم الأمريكية أداءها القوي الأسبوع الماضي وحققت ثاني مكاسبها الأسبوعية في هذا العام بدعم بيانات اقتصادية قوية وارتفاع ثقة المستهلكين لتسجل أعلى مستوى منذ يوليو 2021. حيث سجلت مؤشرات ستاندرد آند بورز وداو جونز إغلاقات قياسية بدعم قطاع التكنولوجيا. وعززت توقعات بتراجع التضخم وبدء دورة التيسير النقدي مكاسب الأسهم حيث أغلق ((داو جونز)) بنحو 1 % أو 395 نقطة عند ثاني إغلاق قياسي هذا الشهر وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية 0.7 %. وارتفع ((ستاندرد آند بورز)) 1.25 % أو 58 نقطة مسجلاً إغلاقاً قياسياً بعد تجاوز 4796 نقطة الذي سجله في يناير 2022، ليرفع مكاسب الأسبوع إلى 1.15 % . وامتدت موجة الارتفاعات لتشمل مؤشر ((ناسداك)) حيث سجل ارتفاعاً 2.25 % أسبوعياً وجاءت المكاسب بدعم التكنولوجيا، حيث أغلق سهم ((ميتا)) مالكة ((فيسبوك)) عند مستوى قياسي بلغ 383.45 دولاراً، فيما حقق سهم ((إنفيديا)) سابع إغلاق قياسي في شهر عند 594.91 دولاراً، وأنهى سهم ((إيه إم دي)) التداولات، عند ثاني إغلاق قياسي بلغ 174.23 دولاراً.

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