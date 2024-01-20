1.1 % خسائر الذهب

(MENAFN
- Al-Bayan) تكبد الذهب 1.1 % خسائر أسبوعية الأسبوع الماضي، وانطفأ بريق المعدن الثمين بضغط بيانات كشفت عن تراجع توقعات التضخم في الولايات المتحدة ومع تقييم الأسواق توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي. وجاءت المكاسب رغم ارتفاع أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر عند تسوية تعاملات أول من أمس، حيث صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4 % أو 7.7 دولارات عند 2029.3 دولاراً. وخلال التعاملات أول من أمس، انخفضت مؤشر الدولار 0.2 % عند 103.33 نقاط بعد أن لامس خلال التداولات إلى 103.28 نقاط. وتوقعت ((فيتش)) أن تكون وتيرة تخفيضات الفائدة الرسمية أبطأ من توقعات الأسواق المالية، مضيفة أنها لا تتوقع تخفيضات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل يونيو أو يوليو 2024.
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