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1.1 % خسائر الذهب

1/20/2024 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تكبد الذهب 1.1 % خسائر أسبوعية الأسبوع الماضي، وانطفأ بريق المعدن الثمين بضغط بيانات كشفت عن تراجع توقعات التضخم في الولايات المتحدة ومع تقييم الأسواق توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي. وجاءت المكاسب رغم ارتفاع أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر عند تسوية تعاملات أول من أمس، حيث صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4 % أو 7.7 دولارات عند 2029.3 دولاراً. وخلال التعاملات أول من أمس، انخفضت مؤشر الدولار 0.2 % عند 103.33 نقاط بعد أن لامس خلال التداولات إلى 103.28 نقاط. وتوقعت ((فيتش)) أن تكون وتيرة تخفيضات الفائدة الرسمية أبطأ من توقعات الأسواق المالية، مضيفة أنها لا تتوقع تخفيضات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل يونيو أو يوليو 2024.

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