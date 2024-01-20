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«ورلد فاينانس»: دبي مركز عالمي للمال والأعمال

1/20/2024 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكدت ((ورلد فاينانس))، أن دبي توظف مقوماتها الحالية للتوسع بشكل أكبر لتنفيذ خطتها لترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال بحلول 2033. وأوضحت المجلة أن المؤشر العام لسوق دبي المالي، ارتفع بنحو 30 % خلال الأشهر الـ 12 الماضية وهي النسبة الأعلى بين المؤشرات في العالم؛ فعلى سبيل المثال كان مؤشر فاينانشيال تايمز 100 ثابتاً، بينما ارتفع مؤشر داو جونز 15 % فقط، وهو نفس نسبة الارتفاع في مؤشر دي إي 40 في فرانكفورت الألمانية في حين ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة أقل من 7 %. وأضافت في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أن قطاع العقارات يقود الطفرة الاقتصادية في دبي. ولفتت ((ورلد فاينانس))، إلى أن خطة دبي D33، تركز على النمو والاستثمار الأجنبي والتجارة، بهدف تحويل دبي على مدى السنوات العشر المقبلة إلى واحدة ضمن أفضل 3 وجهات سياحية وتجارية دولية، عبر بيئة الأعمال التنافسية، وخفض تكاليف الأعمال، كما أنّها تركّز على مضاعفة حجم تجارة دبي الخارجية، وتحويل الإمارة إلى واحدة من أكبر 5 مراكز لوجستية عالمية، و4 مراكز مالية عالمية. وضمن أفضل 3 وجهات عالمية للزوار من رجال الأعمال والترفيه. واستعرض الموقع باقة من المبادرات التي تندرج ضمن أجندة دبي D33، والتي من بينها جلب 65 ألف شاب إماراتي إلى سوق العمل في القطاعات الواعدة، وإطلاق مبادرة ((ذا ساند بوكس))، وهو أول مقر حكومي في عالم الميتافيرس. والتي ستسمح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة، لجعل دبي مركزاً لاحتضان الابتكارات. وأشار الموقع إلى أنَّ دبي تستقطب المستثمرين المحتملين عبر سياسات مبتكرة، مثل 0 % ضريبة على الدخل وضريبة الشركات في المناطق الحرة في دبي، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % فقط. كما تُعدّ الإمارة أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وتبحث عن مستثمرين وشركاء من الخارج في 9 قطاعات واعدة تشمل الرعاية الصحية والأدوية إلى التجارة والخدمات اللوجستية، ومن التمويل إلى الطيران - وحتى استكشاف الكواكب. وفقاً للموقع فإنَّ دبي، تَعِد بقطاع عقاري نشط للغاية، وذلك بفضل التوقعات بزيادة عدد سكانها بنحو 75 % بحلول 2040، كما أنّه تاريخياً تفوّق على منافسيه، إذ إنّ عوائد الأصول العقارية تصل إلى 120 % للمستثمرين في الإيجارات ورأس المال في السنوات العشر الماضية منذ أزمة 2008 المالية التي ضربت العالم، مقابل نحو 75 % عوائد في لندن، و63 % فقط في نيويورك. وأضاف أن دبي واحدة من المدن الكبرى في العالم الأكثر جاذبية للأثرياء لبناء منزل؛ ففي 2022، يمكن أن يشتري مليون دولار 105 أمتار مربعة من العقارات الفاخرة في الإمارة، مقابل 21 فقط في هونغ كونغ، و33 في نيويورك و34 في لندن وسنغافورة، و44 في شنغهاي، و60 في طوكيو، و70 في برلين. واستشهدت ((ورلد فاينانس)) بتوقّعات أكسفورد إيكونوميكس في أكتوبر من 2023، والتي أشارت إلى أنَّ اقتصاد الإمارات سينمو بنحو 4.4 % خلال 2024، والمدفوع بعدد من العوامل أبرزها المبادرات الحكومية لدعم الاقتصاد الإماراتي، والتنويع الاقتصادي.
أهداف واحدة من أفضل 3 وجهات سياحية وتجارية دولية ضمن أكبر 5 مراكز لوجستية و4 مراكز مالية عالمية بين أفضل 3 وجهات عالمية للزوار من رجال الأعمال والترفيه

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