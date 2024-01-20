مانشستر يونايتد يعين عمر برادة رئيساً تنفيذياً جديداً للنادي

مانشستر يونايتد يعين عمر برادة رئيساً تنفيذياً جديداً للنادي
التاريخ
1/20/2024 7:19:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، تعيين عمر برادة رئيساً تنفيذياً جديداً للنادي.
وأضاف البيان أنه سيتم تأكيد تاريخ بدء برادة لعمله في الوقت المناسب على أن يستمر باتريك ستيوارت في منصبه كرئيس تنفيذي مؤقت حتى شغل برادة لمنصبه.
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