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مانشستر يونايتد يعين عمر برادة رئيساً تنفيذياً جديداً للنادي

1/20/2024 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، تعيين عمر برادة رئيساً تنفيذياً جديداً للنادي.

وأضاف البيان أنه سيتم تأكيد تاريخ بدء برادة لعمله في الوقت المناسب على أن يستمر باتريك ستيوارت في منصبه كرئيس تنفيذي مؤقت حتى شغل برادة لمنصبه.

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