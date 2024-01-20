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زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب غرب البرازيل

1/20/2024 7:19:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر غربي البرازيل مساء السبت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مركز الزلزال كان على عمق 589 كيلومتراً، عند التقاء خط عرض 71.44 درجة
غرباً وخط طول 7.27 درجات جنوباً.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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