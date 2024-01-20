أداء تونس يتحسن لكن جماهيره لن تقنع بالتعادل 1-1 مع مالي

تحسن أداء تونس، السبت، لكن جماهيره الغاضبة لن تقنع بالتعادل 1-1 مع مالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج.

ودخل لاعبو تونس المباراة سعيا لمصالحة الجماهير بعد هزيمة مخيبة 1-صفر أمام ناميبيا في مستهل مشوارهم بالبطولة لكن رغم البداية القوية استقبلوا هدفا مبكرا في الدقيقة العاشرة بواسطة لاسين سينايوكو الذي توغل في منطقة جزاء تونس وسدد كرة ارتطمت بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

لكن تقدم مالي لم يستغرق طويلا بعد أن أدرك حمزة رفيعة التعادل لتونس في الدقيقة 20 بعد فاصل من الكرات المتبادلة بين أقدام لاعبي تونس انتهت بتمريرة أرضية من علي عابدي من جهة اليسار قابلها رفيعة بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى بعدما أخفق الحارس في التعامل معها.

وتبادل منتخب تونس الهجمات مع مالي في الشوط الأول قبل أن يظهر التفوق البدني والفني الواضح للمنافس في الشوط الثاني.

ورفعت مالي رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة بينما حصدت تونس أول نقطة.

وسيلتقي منتخبا جنوب أفريقيا وناميبيا ضمن المجموعة ذاتها غدا الأحد.



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