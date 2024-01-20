ميلان يؤمن فوزاً متأخراً على أودينيزي في مباراة توقفت بسبب هتافات عنصرية

سجل المهاجم نواه أوكافور هدفاً في الوقت بدل الضائع ليؤمن ميلان الفوز 3-2 على أودينيزي المتعثر، السبت، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في مباراة توقفت لوقت قصير في الشوط الأول بسبب هتافات عنصرية ضد مايك ماينان حارس ميلان.

ومنح لاعب الوسط روبن لوفتوس-تشيك فريق ميلان التقدم بتسديدة أرضية مباشرة في المرمى مباشرة قبل توقف المباراة في الدقيقة 33.

وأبلغ ماينان حكم الساحة قبل مغادرة الملعب بسبب تكرار الهتافات العنصرية من قبل جمهور الفريق صاحب الأرض، كما أفادت وسائل إعلام إيطالية، ليتبعه بقية لاعبي الفريق نحو النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

واستؤنفت المباراة بعد أقل من 10 دقائق، ليتمكن لازار ساماردزيتش من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض قبل الاستراحة قبل ان يضع فلوريان توفين فريق أودينيزي في المقدمة في الدقيقة 62.

لكن ميلان تمكن من اقتناص الفوز بعد أن سجل البديل لوكا يوفيتش هدفا بعد ان استغل كرة ارتدت إليه في الدقيقة 83 ثم اتبعه أوكافور بهدف جعل النتيجة 3-2 وذلك عبر تسديدة من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة من 21 مباراة بفارق ست نقاط عن إنتر المتصدر وأربع نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، لكنهما خاض مباراة أقل من ميلان.

وتجمد رصيد أودينيزي عند 18 نقطة في المركز 17، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

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