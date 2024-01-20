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وزير الخارجية الفرنسي: للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة

1/20/2024 7:19:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، السبت، أن "للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة"، بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مجدداً معارضته "السيادة الفلسطينية" في قطاع غزة.

وقال سيجورنيه عبر منصة إكس إن "فرنسا ستبقى وفية لالتزامها من أجل بلوغ هذا الهدف".

ويأتي موقف الوزير الفرنسي بعد تصريحات لنتانياهو عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة وشدد على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ "بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية".

وأوضح نتانياهو خلال اتصال الجمعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل يجب أن "تتأكد من أن غزة لن تشكل تهديداً بعد الآن"، معتبراً أن هذا الشرط "يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية"، وفق ما نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتؤيد الولايات المتحدة وأوروبا حل الدولتين، وهو ما تُعارضه الحكومة الإسرائيلية التي تخوض حرباً ضد حماس في غزة بعد الهجوم الدامي الذي شنته الحركة الإسلامية في إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

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