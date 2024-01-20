نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

(MENAFN
- Al-Bayan)
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، مراسم تنصيب فخامة فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد فوزه بالانتخابات لولاية ثانية، والتي أقيمت في العاصمة "كينشاسا".
ونقل معاليه
تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
كما أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، لفخامة تشيسكيدي، حرص القيادة الرشيدة على توطيد العلاقات الثنائية، والعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
من جانبه، حمل الرئيس تشيسكيدي، معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأشاد فخامته، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، وبجهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيزها.
وتأتي مشاركة معاليه، في حفل التنصيب في إطار التزام دولة الإمارات بتوطيد التعاون مع شركائها من الدول الأفريقية في كافة القطاعات، وتأكيداً لجهودها المتواصلة لدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.
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