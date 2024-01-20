نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، مراسم تنصيب فخامة فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد فوزه بالانتخابات لولاية ثانية، والتي أقيمت في العاصمة "كينشاسا".

ونقل معاليه

تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، لفخامة تشيسكيدي، حرص القيادة الرشيدة على توطيد العلاقات الثنائية، والعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

من جانبه، حمل الرئيس تشيسكيدي، معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد فخامته، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، وبجهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيزها.

وتأتي مشاركة معاليه، في حفل التنصيب في إطار التزام دولة الإمارات بتوطيد التعاون مع شركائها من الدول الأفريقية في كافة القطاعات، وتأكيداً لجهودها المتواصلة لدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

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