استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق بعدة صواريخ باليستية

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن ميليشيات استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية

في غرب العراق،

بعدد من الصواريخ والصواريخ الباليستية، السبت.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي في القاعدة اعترضت معظم الصواريخ فيما أصابت بعضها القاعدة.

وقال البيان إنه يجري تقييم الضرر، مشيراً إلى أن عدداً من الجنود الأمريكيين يخضعون لفحص لتحديد مدى إصابتهم في الدماغ وأن جندياً عراقياً واحداً على الأقل أصيب.

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