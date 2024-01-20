استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق بعدة صواريخ باليستية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن ميليشيات استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية
في غرب العراق،
بعدد من الصواريخ والصواريخ الباليستية، السبت.
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي في القاعدة اعترضت معظم الصواريخ فيما أصابت بعضها القاعدة.
وقال البيان إنه يجري تقييم الضرر، مشيراً إلى أن عدداً من الجنود الأمريكيين يخضعون لفحص لتحديد مدى إصابتهم في الدماغ وأن جندياً عراقياً واحداً على الأقل أصيب.
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