Sunday, 21 January 2024 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق بعدة صواريخ باليستية

1/20/2024 7:19:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن ميليشيات استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية
في غرب العراق،
بعدد من الصواريخ والصواريخ الباليستية، السبت.

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي في القاعدة اعترضت معظم الصواريخ فيما أصابت بعضها القاعدة.

وقال البيان إنه يجري تقييم الضرر، مشيراً إلى أن عدداً من الجنود الأمريكيين يخضعون لفحص لتحديد مدى إصابتهم في الدماغ وأن جندياً عراقياً واحداً على الأقل أصيب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN20012024000110011019ID1107745942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث