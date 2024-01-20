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رغد صدام حسين: هناك من يتاجر برسائل والدي

1/20/2024 7:12:40 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حقيقة رسائل يتم نشرها على أن والدها كتبها.

وفي حسابها على منصة "إكس"، كتبت رغد صدام حسين: "هناك من يتاجر برسائل والدي الرئيس الشهيد صدام حسين على أنها أصلية، وهذا الشيء غير صحيح".

وأضافت: "يرجى الانتباه إلى أن هذه الأوراق "مزورة"، وأن رسائله الأصلية محفوظة لدينا، ولم ولن نعرضها للبيع، بل سنضعها في متحف خاص به داخل العراق باذن الله، ليراها كل من يزور بلدنا بعدما تستقر الأوضاع ويعود كل شيء لمكانته الطبيعية".

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