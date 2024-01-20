إعلامي مصري يقترح إيقاف العمرة لمدة عام لحل أزمة الدولار

MENAFN - Khaberni) خبرني - قدم الإعلامي المصري خيري رمضان مقترحًا لحل أزمة نقص العملة الأجنبية والدولار الذي تعاني منه مصر حاليًا.

وقال رمضان، خلال برنامجه "مع خيري" عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إن مصر من أكثر دول العالم التي يسافر مواطنوها لآداء الحج والعمرة، ومتوسط سعر الحج يصل نحو 500 ألف جنيه وقد يتخطى المليون في بعض الأحيان، وهناك من يسافر لآداء الشعائر لأكثر من 30 مرة، مقترحًا إيقاف العمرة لمدة عام لتوفير العملة الصعبة.

وأضاف

معقبًا: "مش هنروح النار لو معملتش عمرة السنة دي، متوسط عدد المصريين الذين يؤدون العمرة سنويًا يصل إلى 500 ألف شخص، وتكلفة أداء 60 ألف شخص فريضة الحج سنويًا تصل إلى 300 مليون دولار.

وتساءل: لماذا لا يكون الحج هذا العام في أضيق الحدود لمن لم يحج، متابعًا: "في ناس بتسافر مرة واتنين وتلاتة وفي ناس مش لاقية تاكل، أنا كدولة أمنع العمرة هذا العام، والحج يكون في أضيق الحدود لمن لم يحج، هي دي قبضة الدولة أن تساعد هذا الشعب على العيش".