اصطدام سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين للبحرية البريطانية في البحرين

اصطدام سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين للبحرية البريطانية في البحرين
التاريخ
1/20/2024 7:10:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت البحرية الملكية البريطانية إن سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين لها اصطدمتا في حادث عرضي بميناء بالبحرين.
وقالت هيئة "بي بي سي"، نقلاً عن الوزارة البريطانية، إنه لم يصب أحد جراء الحادث، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN20012024000208011052ID1107745929
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.