Sunday, 21 January 2024 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اصطدام سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين للبحرية البريطانية في البحرين

1/20/2024 7:10:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت البحرية الملكية البريطانية إن سفينتين كاسحتين للألغام تابعتين لها اصطدمتا في حادث عرضي بميناء بالبحرين.


وقالت هيئة "بي بي سي"، نقلاً عن الوزارة البريطانية، إنه لم يصب أحد جراء الحادث، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN20012024000208011052ID1107745929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث