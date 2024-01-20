Sunday, 21 January 2024 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق مبادرة بصمة دفء بالزعتري

1/20/2024 7:10:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ مجموعة من شباب منطقة الزعتري في محافظة المفرق، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، مبادرة خيرية بعنوان: "بصمة دفء"، تضمنت توزيع ملابس شتوية على الأسر المحتاجة والعفيفة بمناطق متعددة من الزعتري.


وقال صاحب المبادرة بدر الفواعرة إننا نؤمن بقوة التغيير الإيجابي في حياة الشباب لتحفيز أفراد المجتمع على التكاتف، لافتا إلى أن هذه المبادرة جاءت والأردن يقترب من الاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية "ملك الإنسانية" .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN20012024000208011052ID1107745928

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث