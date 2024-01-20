إطلاق مبادرة بصمة دفء بالزعتري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ مجموعة من شباب منطقة الزعتري في محافظة المفرق، بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن، مبادرة خيرية بعنوان: "بصمة دفء"، تضمنت توزيع ملابس شتوية على الأسر المحتاجة والعفيفة بمناطق متعددة من الزعتري.
وقال صاحب المبادرة بدر الفواعرة إننا نؤمن بقوة التغيير الإيجابي في حياة الشباب لتحفيز أفراد المجتمع على التكاتف، لافتا إلى أن هذه المبادرة جاءت والأردن يقترب من الاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية "ملك الإنسانية" .
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