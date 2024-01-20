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الولايات المتحدة تستهدف صاروخا مضادا للسفن بمناطق الحوثيين

1/20/2024 7:10:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنّت الولايات المتحدة الأميركية ضربات جديدة على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، اليوم السبت، مستهدفة صاروخا مضادا للسفن كان جاهزًا للإطلاق وفق ما أعلن الجيش الأميركي.


وتسعى واشنطن إلى تقليص القدرات العسكريّة للحوثيّين المدعومين من إيران، لكن بعد أسبوع على ضربات مكثّفة ضد أهداف تابعة لهم.

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