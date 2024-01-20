الولايات المتحدة تستهدف صاروخا مضادا للسفن بمناطق الحوثيين
التاريخ
1/20/2024 7:10:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنّت الولايات المتحدة الأميركية ضربات جديدة على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، اليوم السبت، مستهدفة صاروخا مضادا للسفن كان جاهزًا للإطلاق وفق ما أعلن الجيش الأميركي.
وتسعى واشنطن إلى تقليص القدرات العسكريّة للحوثيّين المدعومين من إيران، لكن بعد أسبوع على ضربات مكثّفة ضد أهداف تابعة لهم.
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