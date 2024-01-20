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انطلاق أولى رحلات خط نقل مباشر من عمان لتلفريك عجلون

1/20/2024 7:10:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت، يوم أمس الجمعة، أولى رحلات خط النقل المباشر من شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) إلى تلفريك عجلون.


وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، وقعت اتفاقية مع شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) لدعم السياحة الداخلية، عبر استحداث خط نقل مباشر من عمان إلى تلفريك عجلون والعودة، بأسعار مخفضة.

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