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رئيس الأركان الإسرائيلي: نسرح بعض قوات الاحتياط

1/20/2024 7:10:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إنه يتم تسريح بعض قوات الاحتياط بسبب توتر ساحة القتال ومتطلبات الحياة.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت في الآونة الأخيرة بتسريح وحدات من الاحتياط لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية بالنظر للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على غزة .

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