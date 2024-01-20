رئيس الأركان الإسرائيلي: نسرح بعض قوات الاحتياط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إنه يتم تسريح بعض قوات الاحتياط بسبب توتر ساحة القتال ومتطلبات الحياة.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت في الآونة الأخيرة بتسريح وحدات من الاحتياط لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية بالنظر للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على غزة .
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