كتائب القسام: معارك ضارية من مسافة صفر شمال القطاع

كتائب القسام: معارك ضارية من مسافة صفر شمال القطاع
التاريخ
1/20/2024 7:10:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"عن اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان: "مجاهدونا يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة، شرق جباليا، شمال قطاع غزة".
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