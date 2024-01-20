هل يمكن أن تجلب قمة تستضيفها سويسرا السلام لأوكرانيا؟

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وتستند الدولة التي تشقها سلسلة جبال الألب إلى سمعتها كوسيط عالمي محايد لتحقيق السلام، وهو دور جَابَه مؤخرًا تحديات بسبب النزاعيْن في أوكرانيا والشرق الأوسط.
ونظرا لانقسام الآراء بشأن أوكرانيا بين الغرب وبعض الدول الأخرى، خاصة الصين، هل يمكن فعلا تنظيم هذا المؤتمر؟ وإذا انعقد، فما الذي يمكن أن يحققه؟
رغم أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل المؤتمر المقترح، مثل جدول الأعمال، وقائمة المشاركين.ات، والإطار الزمني، تلقي سويس إنفو (SWI swissinfo) فيما يلي نظرة على الاحتمالات الممكنة لتطوّر هذا المسعى.
ما الذي نعرفة عن هذا المؤتمر حتى الآن؟
ليس الكثير في الحقيقة، سوى أن جنيف هي المكان الذي تم اقتراحه لاستضافة هذا المؤتمر. وترجّح تكهنات إعلامية بأن سويسرا تعمل على تهيئة الأجواء لهذه الخطوة مع الوقت، وفي تكتم ومرونة.
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ويأمل إنياتسيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري في حضور العديد من قيادات الدول. ويقول: "سيكون هذا المؤتمر أكثر نجاحا إذا كنا سننظمه على مستوى رؤساء ورئيسات البلدان، لأن تنظيمه على المستوى الوزاري سيكون مجرّد تكرار لجهود سابقة".
وأُطلقت فكرة المؤتمر بناءً على طلب من الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بدافوس. وقُدّمت الفكرة كمشروع مشترك بين سويسرا وأوكرانيا.
كان زيلانسكي قد قدّم خطة سلام تتكوّن من عشرة نقاط، وتتضمّن دعوة لانسحاب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية التي ضمّتها روسيا، وإجراء تحقيق بشأن جرائم الحرب في عام 2022. لكن روسيا رفضت هذه المقترحات باستمرار.
لا يوجد ضمان بأننا سنحقق الهدف بسرعة. ولكننا نقوم بما هو ممكن بأسرع وقت ممكن."
إنياتسيو كاسيس
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ويوم الأحد 14 يناير الجاري، استضافت دافوس الاجتماع الرابع لمستشاري ومستشارات الأمن الوطني حول أوكرانيا ، حضره ممثلون .ات عن 82 بلدا ومنظمات دولية، بينما قاطعته روسيا والصين. وصرّح المتحدث باسم الكرملين معلقا على الاجتماع: "إنه مجرّد الحديث من أجل الحديث. بدون مشاركتنا، فإنه لا أفق لأي نقاش".
هل ستحضر روسيا مؤتمر القمة المقترح؟
يبدو أنه من غير المتوقع بالمرّة دعوة روسيا للمشاركة. ويكمن التحدي الرئيس بالنسبة لسويسرا في ضمان حضور دول مهمّة على الساحة الدولية، والتي لم تدن بشكل صريح غزو روسيا لأوكرانيا.
وتحتل الصين مقدمة هذه القائمة، تليها دول مثل الهند وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية والبرازيل، والتي يُطلق عليها عموما "بلدان الجنوب العالمي".
وفي علاقة بالمصاعب التي قد تعترض المساعي السويسرية، أشارت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" إلى أن "سويسرا لا تمتلك ثأثيرا حقيقيا يمكّنها من إقناع بلدان مثل الصين وغيرها من الدول الرئيسية بالمشاركة"، وتضيف: "يمكن أن يمثّل الارتباط القوي لسويسرا بصيغة السلام الأوكرانية أيضا مشكلة".
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