هل يمكن أن تجلب قمة تستضيفها سويسرا السلام لأوكرانيا؟

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Könnte ein von der Schweiz ausgerichteter Gipfel der Ukraine Frieden bringen?Italiano (it) Un vertice in Svizzera potrebbe portare la pace in Ucraina?Português (pt) Negociações na Suíça poderiam trazer a paz à Ucrânia?English (en) Could a Swiss-hosted summit bring peace to Ukraine? (الأصلي)Pусский (ru) Способен ли мирный саммит в Швейцарии завершить войну в Украине?

وتستند الدولة التي تشقها سلسلة جبال الألب إلى سمعتها كوسيط عالمي محايد لتحقيق السلام، وهو دور جَابَه مؤخرًا تحديات بسبب النزاعيْن في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ونظرا لانقسام الآراء بشأن أوكرانيا بين الغرب وبعض الدول الأخرى، خاصة الصين، هل يمكن فعلا تنظيم هذا المؤتمر؟ وإذا انعقد، فما الذي يمكن أن يحققه؟

رغم أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل المؤتمر المقترح، مثل جدول الأعمال، وقائمة المشاركين.ات، والإطار الزمني، تلقي سويس إنفو (SWI swissinfo) فيما يلي نظرة على الاحتمالات الممكنة لتطوّر هذا المسعى.

ما الذي نعرفة عن هذا المؤتمر حتى الآن؟

ليس الكثير في الحقيقة، سوى أن جنيف هي المكان الذي تم اقتراحه لاستضافة هذا المؤتمر. وترجّح تكهنات إعلامية بأن سويسرا تعمل على تهيئة الأجواء لهذه الخطوة مع الوقت، وفي تكتم ومرونة.

+ ما هو مفهوم الحياد بالنسبة لسويسرا

ويأمل إنياتسيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري في حضور العديد من قيادات الدول. ويقول: "سيكون هذا المؤتمر أكثر نجاحا إذا كنا سننظمه على مستوى رؤساء ورئيسات البلدان، لأن تنظيمه على المستوى الوزاري سيكون مجرّد تكرار لجهود سابقة".

وأُطلقت فكرة المؤتمر بناءً على طلب من الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بدافوس. وقُدّمت الفكرة كمشروع مشترك بين سويسرا وأوكرانيا.

كان زيلانسكي قد قدّم خطة سلام تتكوّن من عشرة نقاط، وتتضمّن دعوة لانسحاب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية التي ضمّتها روسيا، وإجراء تحقيق بشأن جرائم الحرب في عام 2022. لكن روسيا رفضت هذه المقترحات باستمرار.

لا يوجد ضمان بأننا سنحقق الهدف بسرعة. ولكننا نقوم بما هو ممكن بأسرع وقت ممكن."

إنياتسيو كاسيس

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ويوم الأحد 14 يناير الجاري، استضافت دافوس الاجتماع الرابع لمستشاري ومستشارات الأمن الوطني حول أوكرانيا ، حضره ممثلون .ات عن 82 بلدا ومنظمات دولية، بينما قاطعته روسيا والصين. وصرّح المتحدث باسم الكرملين معلقا على الاجتماع: "إنه مجرّد الحديث من أجل الحديث. بدون مشاركتنا، فإنه لا أفق لأي نقاش".

هل ستحضر روسيا مؤتمر القمة المقترح؟

يبدو أنه من غير المتوقع بالمرّة دعوة روسيا للمشاركة. ويكمن التحدي الرئيس بالنسبة لسويسرا في ضمان حضور دول مهمّة على الساحة الدولية، والتي لم تدن بشكل صريح غزو روسيا لأوكرانيا.

وتحتل الصين مقدمة هذه القائمة، تليها دول مثل الهند وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية والبرازيل، والتي يُطلق عليها عموما "بلدان الجنوب العالمي".

وفي علاقة بالمصاعب التي قد تعترض المساعي السويسرية، أشارت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" إلى أن "سويسرا لا تمتلك ثأثيرا حقيقيا يمكّنها من إقناع بلدان مثل الصين وغيرها من الدول الرئيسية بالمشاركة"، وتضيف: "يمكن أن يمثّل الارتباط القوي لسويسرا بصيغة السلام الأوكرانية أيضا مشكلة".

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