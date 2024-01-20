4 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

4 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
التاريخ
1/20/2024 3:12:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 4 أشخاص نتيجة غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان، بحسب مصدر أمني لبناني .
وقال المصدر إن طائرة إسرائيلية استهدفت سيارة في صور جنوب لبنان ما أدى استشهاد 4 أشخاص بينهم فلسطينيان.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN20012024000208011052ID1107745884
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.