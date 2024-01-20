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4 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

1/20/2024 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 4 أشخاص نتيجة غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان، بحسب مصدر أمني لبناني .


وقال المصدر إن طائرة إسرائيلية استهدفت سيارة في صور جنوب لبنان ما أدى استشهاد 4 أشخاص بينهم فلسطينيان.

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