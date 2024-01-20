رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، أعضاء اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين.وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل العيسوي إلى الحضور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني واعتزاز جلالته بهم، وبجميع رفاق السلاح والمتقاعدين العسكريين.واستهل العيسوي، حديثه، باستعراض مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة والمتواصلة، التي يبذلها من أجل نصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، والدفع باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

من جهتهم، أكد الحضور وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع مواقفه من أجل نصرة ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وقالوا إن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، المدافعة عن فلسطين وأهلها، الأكثر تقدما ووضوحا ومصداقية وقوة وصلابة، مشددين على ضرورة أن يركز الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على هذه المواقف.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة