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الملك يعزي قبيلة الحويطات - عشيرة الجازي

1/20/2024 3:12:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى قبيلة الحويطات عامة وعشيرة الجازي خاصة، بوفاة المرحوم الشيخ صالح عفاش الجازي (أبو شايش).
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء في لواء الحسينية بمحافظة معان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعشيرة الجازي وعموم قبيلة الحويطات، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

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