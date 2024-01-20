نتنياهو يؤكد لبايدن معارضته للسيادة الفلسطينية على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، أنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي الجمعة رفضه منح الفلسطينيين السيادة على قطاع غزة.
وتحدث الرجلان هاتفيا الجمعة للمرة الأولى منذ نحو شهر، وقال بايدن بعد المكالمة إنه يعتقد أنه ما زال من الممكن أن يوافق نتنياهو على شكل ما من أشكال الدولة الفلسطينية.
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