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نتنياهو يؤكد لبايدن معارضته للسيادة الفلسطينية على غزة

1/20/2024 3:12:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، أنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي الجمعة رفضه منح الفلسطينيين السيادة على قطاع غزة.


وتحدث الرجلان هاتفيا الجمعة للمرة الأولى منذ نحو شهر، وقال بايدن بعد المكالمة إنه يعتقد أنه ما زال من الممكن أن يوافق نتنياهو على شكل ما من أشكال الدولة الفلسطينية.

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