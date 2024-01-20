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التربية توضح حول دوام المدارس الحكومية

1/20/2024 3:12:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة التربية والتعليم مساء السبت ان غدا الاحد موعد الدوام الرسمي للمدارس الحكومية، وتمنت عودة سالمة لجميع الطلاب .


واضافت : "الأهالي الكرام ، طلابنا الأعزاء ، أسعد الله أوقاتكم نحيطكم علما أن دوام الفصل الثاني سيبدأ يوم الأحد الموافق 21/1/2024 ..وسيكون الطابور الصباحي عند الساعة 8.15 صباحا .. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق " .

وفي وقت سابق قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، إن الوزارة استعدت لاستقبال مليون و650 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية ، ومدارس الثقافة العسكرية، ووكالة الغوث، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني موزعين على 4073 مدرسة في مختلف مناطق المملكة .
وأضاف المساعفة لـ "الوكيل الاخباري" أن التربية أنهت توزيع كافة الكتب المدرسية على المديريات والمدارس لتسليمها للطلبة في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني.

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