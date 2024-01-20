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الارصاد الجوية : انقلاب على حالة الطقس وامطار بهذا الموعد

1/20/2024 3:12:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تستمر في نهار الاثنين القادم الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، وفق ادارة الارصاد الجوية .
اما ليل الاثنين تصبح الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تزداد كميات الغيوم ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية.
ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة في يوم الثلاثاء، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية.

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