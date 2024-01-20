الحالة الجوية في أول يوم دوام لطلبة المدارس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة يوم غد الاحد، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وفق إدارة الارصاد الجوية.
وتكون الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وليلا تصبح الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
بدورها قالت وزارة التربية والتعليم مساء السبت ان غدا الاحد موعد الدوام الرسمي للمدارس الحكومية، وتمنت عودة سالمة لجميع الطلاب .
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