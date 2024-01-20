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الحالة الجوية في أول يوم دوام لطلبة المدارس

1/20/2024 3:12:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة يوم غد الاحد، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وفق إدارة الارصاد الجوية.
وتكون الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وليلا تصبح الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

بدورها قالت وزارة التربية والتعليم مساء السبت ان غدا الاحد موعد الدوام الرسمي للمدارس الحكومية، وتمنت عودة سالمة لجميع الطلاب .

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