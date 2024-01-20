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تنويه بشأن دوام المدارس الخاصة

1/20/2024 3:12:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة التربية والتعليم ان دوام المدارس الخاصة،في المملكة ، سيبدأ يوم الخميس الموافق 1/2/2024.

وبينت وزارة التربية والتعليم مساء السبت ان غدا الاحد موعد الدوام الرسمي للمدارس الحكومية، وتمنت عودة سالمة لجميع الطلاب .

وأكدت الوزارة أن سبب وجود اختلاف هذا العام بين التقويمين الدراسيين، يعود لتطبيق المدارس الحكومية البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية هذا العام، حيث يطبق طوال العام من خلال تحديد أول 10 دقائق من حصة الرياضيات لتطبيق أنشطة البرنامج، وتحديد حصتين من حصص اللغة العربية الأسبوعية لتطبيق أنشطة البرنامج، وهذا الإجراء يستلزم زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية حتى لا يؤثر ذلك على تدريس المناهج الحالية.

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